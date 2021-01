Der Schnee knickte sie um: Nun bekommt die Trauerweide professionelle Hilfe

Motorsägen dröhnen, laut rattert ein Häcksler. Tonnenweise liegt Fallholz am Boden. Sie bietet ein trauriges Bild, die Trauerweide bei der Kettenbrücke an der Schiffländestrasse in Aarau. Sie war eine der mächtigsten ihrer Art im ganzen Kanton – bis zum grossen Schnee von letzter Woche. Dieser hat den Baum eines Grossteils seiner Krone beraubt. Sie brach unter der enormen Nassschneelast.

Der Todesstoss für die bis zu 140 Jahre alte Trauerweide? Nein. Die Baumpfleger wollen retten, was zu retten ist. Fachgerecht schneiden sie die Bruchstellen nach. Den Verantwortlichen ist es wichtig, den Baum für weitere Jahrzehnte zu erhalten. «Denn die Trauerweide hat für die Bevölkerung von Aarau eine sehr grosse Bedeutung», sagt Pascal Müller, Leiter Betrieb und Unterhalt der Stadt Aarau: «Sie ist stadtbildprägend und auf zahlreichen Fotos verewigt.»

Stadt sprach sich gegen das Fällen des Baumes aus

Müller hat deshalb gemeinsam mit Max Jaggi, Leiter Stadtgrün Aarau, den Erhalt des Baumes beschlossen. «Dafür werden nun geeignete Massnahmen eingeleitet», sagt Max Jaggi. «Wie gut sich der Baum von diesem Ereignis erholen wird, werden die nächsten Jahre zeigen.» Seit vier Jahren kontrolliert Fabian Dietrich die Trauerweide im Auftrag von Müller jährlich. Vor drei Jahren reduzierte der Baumpflegespezialist mit seinem Team die Angriffsfläche der imposanten Baumkrone für Sturm und Schnee durch einen Entlastungsschnitt.