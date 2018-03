«Das Volk hat sich nach dem deutlichen Entscheid an der Gemeindeversammlung vom November 2017 in der Referendumsabstimmung vom 4. März 2018 gegen eine moderate Erhöhung der Entschädigung für den Gemeinderat entschieden (mit 651 zu 429 Stimmen bei einer Stimmbeteiligung von 55,1 Prozent, Anmerkung der Redaktion). Das Referendumskomitee hat mit falschen Zahlen und Fakten argumentiert und Vergleiche mit den umliegenden Gemeinden gemacht, die so einfach nicht stimmen. Michael Letic hätte selbst als gewählter Gemeinderat gegen die Lohnerhöhung gekämpft. Ist das sein Verständnis für Demokratie und für eine Kollegialitätsbehörde?