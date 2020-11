Der Schatz wird vor dem Verblassen gerettet: Fotograf Werner Erne schenkt seine Fotos dem Stadtmuseum

Die genaue Zahl von Bildern zu ermitteln, ist schwierig. Als Beispiel: Von den Planfilmnegativen sind insgesamt 12'250 Filme vorhanden. Dazu kommen 557 Aufträge mit mehreren Filmen pro Auftrag im Mittelformat und 3430 Filme à 36 Bilder im Kleinbildformat. Und Dias und nochmals mehrere zehntausend digitale Bilder.

Das wertvollste Stück der Sammlung aus kuratorischer Sicht ist aber kein Bild, sondern das sogenannte Tagebuch. In einem Ordner, dem man sein Alter ansieht, hat Erne die Filme notiert, mit Nummer, Stichwort und Datum versehen. Dieses Buch erleichtert dem Museum die Arbeit enorm.

Werner Ernes Werk in Worte zu fassen, ist ebenfalls schwierig. Er hat mehrere Jahrzehnte Zeitgeschichte dokumentiert, in der Region und im Ausland. Werbungen von Bally, Trüb und Kern, Porträts von Aarauer Persönlichkeiten, Pferderennen in Paris und das Schwarzeis des Silsersees. In seiner Wohnung an der Kronengasse steigt er die Treppen hinauf und hinunter, serviert Kaffee und begutachtet eine Reihe Negative auf der Leuchtplatte, bevor sie ins Stadtmuseum ziehen.

Angesprochen auf die Bilder, Aufträge und Momente in seinem Leben kommen ihm Anekdoten in den Sinn – «Blitzmomente» nennt er sie, über die er immer wieder lachen muss. Die Lücken sind bei Werner Erne nur im Estrich über seiner Wohnung.