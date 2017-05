Es ist noch keine zwei Wochen her, seit die Öffentlichkeit in Sachen neues Stadion Aarau vom Plan B erfuhr. Jetzt hat sie schon die Möglichkeit, sich am Planungsprozess für das Stadion mit den drei Hochhäusern zu beteiligen. Seit gestern läuft in Aarau das Mitwirkungsverfahren für die «Teiländerung Nutzungsplanung Stadion 2017». Dem ersten von mehreren Planungsschritten, die im Eilzugstempo durchgezogen werden müssen, damit der FC Aarau im Idealfall bereits 2021 im neuen Stadion spielen kann.

Statt eines Einkaufszentrums unter dem Stadion sollen neu drei Hochhäuser östlich der Schüssel gebaut werden. Auf den Baufeldern 6 und 7 (siehe Grafik), einem 70 Meter breiten Band, das südlich bis 35 Meter an die Buchser Florastrasse heranreicht. Die Torfeld Tower sollen 75 Meter hoch werden, nahezu so hoch wie das bestehende Bürohaus in der Telli.

Vage bezüglich Infrastruktur

Bisher ist die Öffentlichkeit davon ausgegangen, dass in den 450 Wohnungen rund 1000 Personen leben werden. Gemäss dem jetzt aufliegenden Planungsbericht sind es sogar 1300. Im Bericht wird noch praktisch nichts darüber gesagt, wie stark dafür die öffentliche Infrastruktur angepasst werden muss.

Es heisst lediglich: «Das Bevölkerungswachstum im Gebiet Torfeld Süd und die entsprechenden Infrastrukturbedürfnisse bezüglich Schulraum, Tagesstrukturen und Sportanlagen werden entweder mit neuen Angeboten auf dem Areal oder mit den ausgewiesenen Reserven aufgefangen.» Zudem wird auf die künftige Passerelle über die SBB-Gleise hingewiesen. Sie schafft die Verbindung zum Torfeld Nord, wo gemäss der anstehenden Gesamtrevision der Nutzungsplanung ebenfalls Hochhäuser möglich sein werden. Das Torfeld Süd ist laut Bericht «ein idealer Ort für Hochhäuser».