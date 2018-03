Momentan ist ganz Suhr eine riesige Strassenbaustelle. Es ist ein Vorbote dafür, was in ein paar Jahren etwas weiter nördlich geschehen könnte: Denn dort steht der gross angelegte Ausbau der Tramstrasse Suhr (ab Waldhofweg) bis Bavaria und der anschliessenden Buchserstrasse (bis Gais-Kreisel) bevor. Für 25 Millionen Franken will der Kanton hier in mehreren Etappen neue Verkehrsknoten sowie Bus-Spuren bauen. Seit längerer Zeit hat die Öffentlichkeit nichts mehr über dieses Projekt erfahren. Was ist im Hintergrund gelaufen?

Im Herbst 2016 haben die beteiligten Gemeinden Suhr, Buchs und Aarau das Vorprojekt zur Vernehmlassung erhalten. «Die Gemeinden waren bei der Erarbeitung des Betriebs- und Gestaltungskonzepts (BGK) eng eingebunden und haben diesem zugestimmt», sagt Markus Kissling, Projektleiter beim kantonalen Departement Bau, Verkehr und Umwelt. «Im Vorprojekt wurde das BGK weitgehend übernommen und vertieft bearbeitet. Entsprechend bezogen sich die Rückmeldungen der Gemeinden nicht auf Grundsätzliches.» Den Gemeinden seien zwei Dinge wichtig gewesen: der Erhalt der Hängebuche bei der Oehler-Villa (Aeschbach-Areal) und das Bushaltestellen-Konzept auf der Buchserstrasse. Und, so zeigen Recherchen der AZ: Die Gemeinden haben den Kanton gebeten, mit den Kosten noch etwas herunterzukommen – schliesslich müssen sie per Dekret einen substanziellen Beitrag entrichten.