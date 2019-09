Und als der in die Jahre gekommene Aaro – er war 13 – das Interesse an seinen Damen verlor, wars das für ihn. Er musste Platz machen für den neuen Hirsch. Und nein, es war kein natürlicher Tod, aber ein schneller.

Der Star des Abends glänzte durch Abwesenheit. Nicht einmal ein Kübel saftiger Äpfel vermochte den neuen Platzhirsch des Wildparks Roggenhausen zu seiner eigenen Taufe am Donnerstagabend herbeizulocken. Dabei hatte man das Rudel extra tagsüber auf Diät gesetzt, damit es abends der Festgesellschaft vom «Club 100 Roggenhausen» – oder eher den angebotenen Früchten – etwas näher kommen würde, verriet Peter Heuberger.

Hirschstier kostete zehn Steinböcke

Der Neue ist ein fünfjähriger Bayer, aus Salching. Das Roggi hat ihn eingetauscht gegen zehn Steinböcke. Aber so ganz unproblematisch war die Integration in Aarau nicht: Kaum angekommen, nahm der Neue einen gewaltigen Satz über den 2,20 m hohen Zaun und fand sich bei den benachbarten Damhirschen wieder. Das war im Februar. Nur mit viel Geduld und etwas List schafften es die Wildparkmitarbeitenden vor wenigen Wochen, ihn ins richtige Gehege zu bugsieren.

Dort steht er nun, mit seinen Hirschkühen, und zeigt null Anstalten, diese wunschgemäss zu umgarnen. «Aber das wird kommen», versprach Stadtoberförster Fabian Dietiker, der die Gelegenheit nutzte, dem Publikum den «König des Waldes» näher zu bringen. «Jetzt geht die spannendste Zeit des Jahres los – die Brunft», sagt Fabian Dietiker.

In der Wildnis duellieren sich die Hirschstiere meist am selben Ort, und der Sieger – der Platzhirsch – darf die Hirschkühe bespringen. Der Neue in Aarau braucht solche Kämpfe nicht auszufechten, er hat freie Bahn.