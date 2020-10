Der modernste Werkhof der Region wird eingeweiht

Speziell am neuen Bau dürfte unter anderem die gedeckte Dieseltankstelle sein. Laut den Unterlagen zum Budget 2021 wird diese offenbar besser genutzt als erwartet, etwa vom Forstbetrieb oder dem Kieswerk. Der Umsatz steige mit der neuen Anlage um 130'000 Franken an. Vor dem Haupteingang steht auch eine Ladestation für Elektroautos. Auf dem Dach haben die TBG eine Fotovoltaikanlage mit 344 Solarpanels bauen lassen. Die Holzschnitzelheizung wird vom Forstbetrieb nebenan beliefert. Das Gebäude gilt als besonders nachhaltig mit Beton aus dem nahen Kieswerk und Holz aus dem Gränicher Wald.

Der 11,2 Mio. Franken teure Neubau erhielt in der Gemeinde jedenfalls stets Zustimmung: An der Gemeindeversammlung 2017 stimmten nur drei Personen dagegen. «Ich bin heute noch erstaunt, dass das damals so ring gegangen ist», sagte Vizeammann Hans Peter Lüem diese Woche bei der offiziellen Einweihung.

Die Gränicher Ortsbürger gaben das Land für den Werkhof im Baurecht für 100 Jahre unentgeltlich ab. Unerwartete Altlasten und der schlechte, lehmige Baugrund verteuerten das Bauvorhaben um 310'000 Franken.

Symbolische Schlüssel aus Brot von der lokalen Bäckerei

In den oberen Etagen befinden sich nebst den Büros der TBG auch ein grosser Schulungs- und Mehrzweckraum mit kleiner Küche sowie eine Wohnung für das Hauswartehepaar. Als Kunst am Bau stehen am Eingang drei bemalte Holzfiguren vom Urner Künstler Peter Bissig. Dort übergab Hans Peter Lüem die symbolischen Schlüssel aus Brotzopf an Vertreter und Leiter von Bauamt, Feuerwehr, TBG und Zivilschutz.

Im alten Werkhof aus dem Jahr 1972 ist derzeit die Jugendarbeit provisorisch einquartiert. Damit dort wie geplant ein Gewerbepark errichtet werden kann, muss zuerst umgezont werden.