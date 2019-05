Im Verlauf des Abends wird Alkohol zur Essenz der Wahrheit und man beschwört sich, dass es doch zuhause – in der Heimat – am schönsten ist.

Der Maienzug ist das verbindende Element so vieler Menschen, die daran viele gemeinsame Erinnerungen knüpfen – begonnen als Schüler beim Umzug und später fortgesetzt am Maienzugvorabend. Ich glaube, es gibt kaum eine Stadt im deutschsprachigen Raum ohne ein jährliches Stadtfest. Ein Stadtfest schafft Identität und ist etwas wie ein riesiges Klassentreffen.

Bald ist es wieder so weit. Exil-Aarauer und Standorttreue kommen am ersten Freitag im Juli zusammen und fluten die Innenstadt von Aarau. Es ist offensichtlich die Sehnsucht nach Heimat und Heimatgefühl, für die viele Menschen weite Reisen auf sich nehmen, um sich zu sehen, Aktuelles auszutauschen und die Vergangenheit heraufzubeschwören.

Auch wenn der Aargau mittlerweile mein Zuhause ist, und ich am Maienzugvorabend jeweils meinen Plausch habe, so spürt man doch, dass es für die Ur-Aarauer etwas anderes, etwas besonderes ist. Man steht über den Abend verteilt in unterschiedlichen Grüppchen und spürt, dass die meisten eine gemeinsame Vergangenheit teilen. Man tauscht witzige Anekdoten zum Bankett auf der Schanz oder in der Schachenhalle aus und was alles schon an lustigen und verrückten Dingen dort passiert ist. Wetterkapriolen und die dazugehörigen Jahrgänge werden aufgezählt, Paare die sich am Maienzug gebildet und wieder aufgelöst haben.

Es war kürzlich eines dieser ersten wirklich sonnigen Tage in diesem Jahr, als ich in Hamburg morgens aus dem Hotel kam. Ich hörte die Möwen kreischen, in der Ferne hupte ein Tankerschiff auf der Elbe, die frische Meeresbrise begrüsste mich mit einem gefühlten «Moin Moin» ... und da spürte auch ich dieses wohlige Gefühl von Heimat. Ein Gefühl welches man in dieser Form vermutlich nur mit dem Ort verbinden kann, an dem man seine Kindheit und Jugend verbracht hat.

Als ich ein paar Tage später für eine kurze Auszeit weiter nach Sylt fuhr und am ersten Morgen beim Bäcker in der Schlange stand, da hörte ich von links hinten ein «Grüezi Herr Bertram». Erschrocken drehte ich mich um und blickte in die freundlichen Gesichter eines Ehepaars. Sie seien Aarauer und kämen bereits seit Jahren nach Sylt. Man lese im Übrigen meine Kolumne sehr gerne. Auch die kürzlich erschienene Kolumne zu Sylt. Sylt sei mittlerweile ihre zweite Heimat ...

Da wurde es mir klar. Heimat ist kein Ort. Heimat ist ein Gefühl.

Der Autor Dr. Felix Bertram (44) ist ärztlicher Leiter und Inhaber von Skinmed, dem Zentrum für Dermatologie und plastische Chirurgie in Aarau. Er lebt im Raum Lenzburg.