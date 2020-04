Der Maienzug ist auf der Kippe – gibt es eine Alternative?

Ganz Aarau fragt sich: Kann der Maienzug – samt Vorabend – in der ersten Juliwoche stattfinden? Eine definitive Antwort gibt es noch nicht. Der Stadtrat entscheidet am kommenden Montag. Diese Woche, am Dienstagabend, hat aber die Maienzugkommission unter der Leitung von Stadträtin Suzanne Marclay-Merz einen Vorschlag ausgearbeitet , der im Sinne eines Antrags dem Gesamtstadtrat unterbreitet wird. Über den Inhalt hat die Kommission bis nächste Woche Stillschweigen vereinbart.

Suzanne Marclay sagt lediglich: «Wir wünschen uns alle, dass der Maienzug wie gewohnt stattfinden kann. Da der Bundesrat aber gemäss aktuellem Fahrplan frühestens am 8. Juni das Verbot für Versammlungen über fünf Personen lockern wird, wäre es utopisch, bereits einen Monat später eine solche Grossveranstaltung in gewohnter Form durchführen zu wollen.» An den Maienzug und insbesondere auch an den Maienzug-Vorabend, der von einem separaten Verein organisiert wird, kommen insgesamt Zehntausende Besucher.

Maienzug 2019 in Aarau – die schönsten Bilder: