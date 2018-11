Die SRF-Erfolgsserie «Bestatter» war nicht nur für Aarau ein Glücksfall, sondern für den ganzen Kanton. Sieben Staffeln mit je sechs Folgen zur allerbesten Sendezeit – so gute Werbung ist eigentlich unbezahlbar. Finanziell beteiligt war der Kanton Aargau am «Bestatter» trotzdem – um ihn aargauischer zu machen: «In der ersten ‹Bestatter›-Staffel wurde aus Budgetgründen an sehr vielen Schauplätzen ausserhalb des Kantons gedreht», sagt Regierungssprecher Peter Buri.

«Mit der finanziellen Unterstützung aus dem Swisslos-Fonds konnte der Aargau-Anteil deutlich erhöht werden, was sowohl für den Kanton als auch für die Kantonshauptstadt spürbare positive Imageeffekte zeigte.» Ein Effekt und eine Präsenz, die auf andere Weise nicht hätten erzielt werden können, so Buri. Insbesondere, seit der «Bestatter» (seit 2015) auch international zu sehen ist; in Deutschland, Kanada, den USA, Japan. Auch die Online-TV-Plattform Netflix verbreitet den «Bestatter».

Das war die Vorpremiere der siebten Staffel von "Der Bestatter" in Aarau: