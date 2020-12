Der jetzige Standort ist nicht ideal – neuer Werkhof auf dem Implenia-Areal?

Anfang November wurde bekannt, dass die Implenia ihren Standort in Buchs aufgibt. Er besteht aus mehreren Gebäuden am Steinachermattweg; direkt nördlich der SBB-Gleise und neben der «entsorgBar». Die Buchser Ortsbürger haben nun entschieden, der Implenia ein Kaufangebot für das gut 10'000 Quadratmeter grosse Areal zu machen. «Das Gelände könnte sich für unseren Bauamtswerkhof eignen», sagte Ammann Urs Affolter an der Einwohnerratssitzung, wo er die Kaufabsichten bekanntgab. Ein Umzug des Werkhofs würde zwar etwas kosten. Aber der jetzige Standort am Fabrikweg (beim Otto’s)ist nicht ideal. Affolter: «Den alten Werkhof könnte man dann einer neuen Nutzung mit hoher Wertschöpfung zuführen.»

Neue Bauordnung liegt wieder beim Kanton

Das Gebiet Fabrikweg, zwischen Rösslimattstrasse und Suhre gelegen, ist heute Gewerbezone und Zone für öffentliche Bauten und Anlagen und laut dem Ammann «relativ schlecht ausgenutzt». Mit der neuen Bau- und Nutzungsordnung (BNO) will der Gemeinderat mit einer neuen Wohn- und Arbeitszone im Gebiet Fabrikweg künftig bis zu 30 Prozent Wohnnutzung sowie Verkaufsnutzungen und öffentliche Nutzungen ermöglichen.

Separat dazu Kommunalen Gesamtplan Verkehr erarbeitet

Noch ist die neue BNO aber nicht in Kraft: Die Mitwirkung lief Anfang Jahr. Viele der Eingaben seien in die Überarbeitung eingeflossen, so Urs Affolter. Derzeit liegt die BNO beim Kanton zur zweiten Vorprüfung. Erst danach kann sie für das offizielle Verfahren, bei dem Einsprachen möglich sind, erneut aufgelegt werden – das wird wohl Herbst 2021 werden.