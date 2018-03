Der Regierungsrat machte in seiner Antwort auf die Anfrage zweier Kantonsräte (SVP, EVP) unmissverständlich klar, dass er den IZRS nicht will. Er äussert unter anderem Bedenken wegen der öffentlichen Sicherheit und bezieht sich auf die Einschätzung von Fachstellen wie den Bundesnachrichtendienst. Exponenten des IZRS seien ausserdem immer wieder mit Äusserungen in Erscheinung getreten, die Zweifel an der Vereinbarkeit des offenbarten Gedankenguts mit den demokratischen und rechtsstaatlichen Grundlagen der Schweiz aufkommen liessen.

Einwohnerrat Simon Burger will nun wissen, was der Stadtrat tun will, damit der Islamische Zentralrat für seine Veranstaltungen künftig nicht nach Aarau ausweicht, weil er in Zürich nicht mehr geduldet wird. «Was unternimmt der Stadtrat, um sicherzustellen, dass extremistische Gruppierungen (religiöser Extremismus, politischer Extremismus) in Aarau künftig keine Plattform finden?»

Er fragt den Stadtrat zudem, ob er Kenntnis davon habe, wo genau sich der Islamische Zentralrat zum «Raclette-Plausch» trifft. Denn der Zürcher Regierungsrat schrieb in seiner Stellungnahme auch, es sei «sehr zu begrüssen, wenn Eigentümerinnen und Eigentümer von Liegenschafen keine Räume für Veranstaltungen zur Verfügung stellen, an denen die Verbreitung von extremistischem Gedankengut ernsthaft befürchtet werden muss und mit grosser Wahrscheinlichkeit die öffentliche Ruhe und Ordnung gefährdet ist.»