Die Athletinnen und Athleten waren im Vergleich zu Biel 2013 noch besser, wie STV-Geschäftsführer Ruedi Hediger erklärte. «Das Turnen entwickelt sich: Man sah in Aarau noch perfektere Übungen, noch perfektere Leistungen.» Der 61-jährige Rupperswiler hat selber mitgeturnt. Mit elf Kollegen von der STV-Geschäftsstelle machte er eine Barrenübung (offizielle Kategorie: einteiliger Vereinswettkampf, Geräteturnen). Das Team landete auf dem hervorragenden 3. Platz von 88 Teilnehmern.

Grossartig, magnifique, fantastico», schwärmte OK-Präsident und Regierungsrat Alex Hürzeler an der Schlussfeier im Brügglifeld. Erwin Grossenbacher, Präsident des Schweizer Turnverbandes (STV), gab einen dazu: «Es war ein Turnfest, das noch lange in unseren Herzen weiterleben wird.» Jürg Stahl, Präsident von Swiss Olympic und alt Nationalrat, ging sogar noch weiter: Er nannte Aarau «die heimliche Hauptstadt des Schweizer Sports».

Immerhin ins Mittelfeld schafften es OK-Präsident Alex Hürzeler und seine Oeschger Faustball-Kollegen. Er erklärte in seiner ETF-Schlussbilanz: «Wir hatten vom ersten Tag an Wetterglück.» Hürzeler lobte alle an der Organisation Beteiligten, insbesondere auch die letztendlich gegen 10 000 Helfer. Und er dankte auf dem Brügglifeld (neben der Keba) mit einem Kompliment den «enorm toleranten und grosszügig verständniszeigenden Anwohnern der Turnfestareale».