Der Gemeinderat kündigt eine leichte Steuererhöhung an

Am 13. Dezember stimmt die Gemeinde an der Urne über die Bau- und Nutzungsordnung (Referendum), einen jährlichen Beitrag von 20'000 Franken an den Schlossladen und über das Budget 2021 ab. Der Voranschlag sieht einen unveränderten Steuerfuss von 92 Prozent sowie ein Plus von 44'545 Franken vor.

Allerdings: Aufgrund der hohen Pro-Kopf-Verschuldung von über 4000 Franken und des Schulhausneubaus hat sich der Gemeinderat entschieden, «zumindest in der Finanzplanung ab dem Jahr 2023 mit einem Steuerfuss von 95 Prozent zu rechnen, damit die reine Hypothekarschuld gesenkt werden kann und ein nachhaltiger Schuldenabbau möglich ist».

Bemerkenswert am aktuellen Budget sind die hohe Finanzausgleichsabgabe von 725'000 Franken und die Tatsache, dass der Gemeinderat trotz Corona bei den Steuereinnahmen mit einer «Nullbilanz gegenüber dem Vorjahr» rechnet.

Der Beitrag an die Traglufthalle in Suhr (45'925 Franken) ist zwar im Budget drin, der Gemeinderat will darüber aber an einer Gmeind noch separat abstimmen lassen. (nro)