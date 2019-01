Gestern Freitag, am späten Vormittag, war es so weit: Der erste der fünf Niederflurbetriebszüge ABe 4/12, die Aargau Verkehr (AVA) bei Stadler Rail bestellt hat, traf im Bahnhof Suhr ein. Am frühen Morgen hatte die 60 Meter lange Komposition das Stadlerwerk in Bussnang TG verlassen und war auf Tiefladewagen, gezogen von einer hellblauen Stadler-Draisine, in den Aargau transportiert worden. In Suhr, auf Höhe des Pfister-Komplexes, stand eine Rampe bereit, über die der dunkelblau und weiss gespritzte Zug von einem gleistauglich aufbereiteten Lastwagen auf das Meterspurnetz von Aargau Verkehr – genauer der Wynental- und Suhrentalbahn – heruntergezogen wurde.

Einweihung am 18. Mai

Eingesetzt wird die neue Serie auf der WSB-Strecke Schöftland–Aarau–Menziken. Allerdings werden bis zur fahrplanmässigen Inbetriebnahme noch mehrere Monate verstreichen. Die offizielle Einweihung mit Präsentation für die Bevölkerung wird, wie Erwin Rosenast, Leiter Kommunikation Aargau Verkehr, gestern vor Ort mitteilte, am 18. Mai erfolgen.