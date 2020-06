Der Einwohnerrat zeigt Herz für Gastro, Kultur – und die Telli

Zweimal einstimmig: Der Einwohnerrat Aarau sagte Ja zu einem Bruttokredit von 556'000 Franken für einen dreijährigen Pilotbetrieb, der den Stadtteilen Telli und Rohr bessere Busanbindungen bringt, und Ja zu einer Motion, die den Bau einer neuen Velo- und Fussgängerverbindung über die Aare zwischen Scheibenschachen/Aarenau und der Telli bezweckt.

Bei der Busvorlage geht es darum, während drei Jahren zu testen, wie sich eine Erhöhung der Busfrequenz in den Abendstunden und am Sonntag auf die Fahrgastzahlen auswirkt. Weil das Potenzial für eine Steigerung in der Telli gross ist und weil der Ast ganz auf Aarauer Stadtgebiet liegt, wird der Test auf dem Abschnitt Bahnhof-Telli-Rohr der Linie 2 (Busbetrieb Aarau AG) durchgeführt.

Konkret sollen die Busse abends bis 23 Uhr und nicht nur bis 21 Uhr im Viertelstundentakt fahren. Ab dem Fahrplanwechsel im Dezember wird zusätzlich auch am Sonntag alle 15 Minuten ein Bus Richtung Telli und Rohr fahren. Heute gilt ein Halbstundentakt. Dieser führe dazu, so erzählte die Rohrer SP-Einwohnerrätin Anja Kaufmann gestern Abend, dass man schon mal 27 Minuten am Bahnhof warten müsse, wenn man nicht aus Zürich, sondern mit einem anderen Zug ankomme. Die Stadt muss den Versuchsbetrieb grösstenteils selber finanzieren. Erst, wenn der Kanton vom Nutzen überzeugt ist, zahlt er. Mehrere Einwohnerräte zeigten sich schon gestern überzeugt: Das wird ein Erfolg.

Ebenso deutliche Zustimmung fand eine Motion zugunsten des Langsamverkehrs: Velofahrer und Fussgänger sollen etwa auf Höhe des Kraftwerks Rüchlig eine zusätzliche Brückenverbindung erhalten. Der Stadtrat hatte die Überweisung der Motion beantragt. Man war sich einig, dass eine Alternative zu den beiden Zurlindenstegen geschaffen werden muss, obwohl diese nur wenige hundert Meter flussaufwärts liegen. Dort komme es nämlich aufgrund der intensiven Nutzung öfter zu Konflikten, etwa zwischen Velofahrer und Fussgängerinnen. «Ich wurde mehrfach fast über den Haufen gefahren», berichtete etwa Beatrice Klaus (SP), und Libero Taddei (SVP) befand, sie spreche ihm aus dem Herzen.

Die Kosten für Bau und Projektierung wurden mit etwa 7 Millionen Franken angegeben. Das sei «ein Maximalstbetrag», betonte Vizestadtpräsident Werner Schib, «es muss günstiger gehen». Weil die Zurlindeninsel, über die die neue Verbindung führen soll, aber in Privatbesitz ist, brauche es Verhandlungen mit dem Eigentümer (Jura Cement Fabriken AG).