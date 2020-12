Der Disentiser Abt besucht für das 50-Jahr-Jubiläum das ehemalige Untertanengebiet im Aargau

Am Sonntag wird in Oberentfelden gefeiert. Auf den Tag genau vor 50 Jahren wurde hier der Grundstein für die katholische Kirche St.Martin gelegt, am 13. Dezember 1970. Ein Grundstein, der für die Katholiken in den beiden Entfelden so viel mehr war als ein blosser Stein. Es war ein Neuanfang.

Die Tage, in denen sie sich im Singsaal im Schulhaus Erlenweg versammelten – um einen Altar auf Rädern, damit der Saal nach den Gottesdiensten sofort wieder zum Singsaal umgestaltet werden konnte –, waren gezählt. Endlich bekamen nach den Aarauern, Suhrern, Buchsern und Köllikern auch die Entfelder Katholiken ein Gotteshaus; ausgerechnet sie, deren Vorfahren vor über tausend Jahren die allerersten gewesen waren, die sich von der Urpfarrei Suhr gelöst hatten. Geweiht wurde die Kirche St.Martin am 28. September 1971.

Natürlich, das eigentliche 50-Jahr-Jubiläum wird nächstes Jahr gross gefeiert. Doch Samuel Behloul, seit September Gemeindeleiter der Pfarrei Entfelden, ist auch das Jubiläum der Grundsteinlegung eine Feier wert, als Auftakt zum Jubiläumsjahr.

Der Besuch eines Abts ist eine Seltenheit

Wie wichtig die Grundsteinlegung war, zeigt der Gast, der damals zum Fest geladen war: Abt Dr. Viktor Schönbächler vom Kloster Disentis. Und nun wird am Sonntag der aktuelle Amtsinhaber, Abt Vigeli Monn erwartet.