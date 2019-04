Seit drei Jahren ist Remo Murer an der Arbeit. In der Freizeit; seit Januar hatte er kein freies Wochenende. Der 40-jährige Müheler ist am Eidgenössischen Turnfest (ETF), das vom 13. bis 23. Juni in Aarau stattfindet, verantwortlich für die «offiziellen Events». Das sind die Eröffnungsfeier auf der Schachen-Arena, einer Open-Air-Bühne, die Schlussfeier der Jugend in der Mitte des Festes und, der Höhe- und Schlusspunkt: die Schlussfeier mit 2000 Beteiligten – – im Brügglifeld, die vom Fernsehen direkt übertragen wird. «Extremes Brainjogging» Tausende von Mitwirkenden müssen wissen, was sie wann wo zu tun haben, eine Herkulesarbeit. «Ich habe keine schlaflosen Nächte, aber viele intensive Tage», sagt Remo Murer. Den Überblick zu behalten, das sei extremes Brainjogging, sagt er: «Was habe ich mit wem besprochen?» Mit der Kommunikation stehe und falle alles. Eine Excel-Tabelle mit allen Daten und Informationen hilft ihm. Und die Daten hat er gleich am Anfang durchgegeben. Murer hat Erfahrung vom Turnfest in Biel her, als er «nur» für die Eröffnung zuständig war. «In Aarau kann ich alle drei Anlässe machen und dafür sorgen, dass sich ein roter Faden durchzieht», sagt er.

Mann in Frauensport Von wegen roter Faden und Textilien: Remo Murer hat für die 240 Damen seiner Aargauer Truppe, die an der Schlussfeier teilnimmt, die Kleider selber genäht. Es macht ihm offensichtlich Spass, Leute zu führen. Das fing früh an. Man rechne: Der Mann ist jetzt 40 und hat vor 26 Jahren die Jugend-Gymnastik-Gruppe im Damenturnverein Muhen übernommen. Und dies als einziger Mann in einem Sport, der fast ausschliesslich von Frauen ausgeübt wird. Sechs Mal wurde er Schweizer Meister, stets in Konkurrenz zu Frauen. Beweglichkeit, absolute Präzision, Anmut in der Bewegung, ein optimales Zusammenspiel von Bewegung und Musik erreichen: Das sind Voraussetzungen beziehungsweise Kriterien der Bewertung. «Das ging nicht ganz ohne Schmerzen ab», sagt Remo Murer und denkt an den Spagat als Herausforderung: «Aber am Ende muss es leicht und anstrengungslos aussehen.» Keine toten Punkte «Ich bin ein kritischer Beobachter, sehe Schwächen, aber auch Sachen, die funktionieren», sagt Remo Murer von sich. Er spricht Turnervorstellungen an. Seit mehr als 20 Jahren ist er zuständig für die Turnshows der Turner von Muhen und deren Mottos: Musical, Märchen, Filme. «So bin ich ins Inszenieren hineingewachsen», sagt er. Und es nervt ihn, wenn ein Programm tote Punkte hat: «Man muss das Publikum führen.» Das gelinge, wenn alle Teilnehmenden mit Feuer und Flamme dabei seien. «Schon fertig?» – das schönste Kompliment für eine gelungene Show. Es geht ihm nicht darum, seine Idee durch alle Böden hindurch durchzusetzen, obwohl er sie natürlich im Kopf und auch auf dem Papier hat. «Die Leute müssen sich identifizieren und umsetzen, auch eigene Ideen einbringen», sagt er, auf dass «aus meiner Idee unsere Idee» werde.

Shows der Spitzenklasse: der Vorverkauf läuft 6000 Tickets sind schon weg: Während des Eidgenössichen Turnfests (ETF) finden in der Turnfest-Arena im Schachen Aarau fünf grosse Shows statt. Am Donnerstag, 13. Juni, die Eröffnungsfeier (20.30 bis 22 Uhr). Zu sehen ist ein Querschnitt durch den Turnsport, den Kanton Aargau und die Stadt Aarau. Am Freitag, 14. Juni, und am Samstag, 15. Juni, je 20.30 Uhr wird das National Danish Performance Team auftreten. Für die Dänen ist Aarau praktisch der Auftakt zu einer Welttournee. Ihre Shows gelten als Leckerbissen. Am Freitag, 21. Juni, und am Samstag, 22. Juni, je 20.30 Uhr, ist die Turnfest-Show «Follow our Passion» zu bestaunen. Mit dabei sind viele Spitzenvereine. Tikecktvorverkauf auf aarau2019.ch

Konkreter Aarau-Bezug Am ETF will Remo Murer den Festbesuchern Aarau näherbringen, und zwar mit den verschiedenen Gruppen aus der ganzen Schweiz: vier Sprachregionen, Altersgruppen vom Muki-Turnen bis zu den Seniorenturnerinnen. Das Brauchtum (Maienzug, Bachfischet) kommt ebenso auf die Bühne wie die Kultur (Kunsthaus) und der Sport (Pferderennen). «Ich spiele auch mit Klischees, wenn Kinder als Rüebli auftreten», sagt Remo Murer. Wie ein grosser Kindergeburtstag komme die Schlussfeier der Jugend als Abschluss der ersten Festwoche daher. «Der Kunstturner Oliver Hegi wird einen Auftritt haben und zum Sporttreiben motivieren», verrät Murer. Spass statt Schinderei Warum betreibt er selber nicht Kunstturnen, macht nicht Leichtathletik? Remo Murer lacht: «Ich war als Bub gertenschlank und knochendürr.» Für die Leichtathletik habe er kein Talent gehabt, fürs Kunstturnen habe ihm die Kraft gefehlt: «Das war mir auch zu statisch, und ich bin mit 1,83 Metern zu gross.» Die Rhythmische Gymnastik, eine «sehr feminine Spitzensportart» (Website des Schweizer Turnverbandes) mit Ball, Bändern, Keulen, Reifen, Seil wars für den Individualsportler. «Spass, nicht Schinderei mit gesundheitlichen Spätfolgen», sagt Remo Murer, und man spürt seine ungebrochene Begeisterung für diesen Sport.