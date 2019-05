Nachdem der SBB-Bahnhof Aarau komplett neu gebaut wurde, wäre jetzt eigentlich die Südseite, der WSB-Bahnhof dran. Gegen das Baugesuch für ein neues Wohn- und Geschäftsgebäude gingen aber Anfang 2018 Einwendungen ein, deren Behandlung sich hinzieht (der Stadtrat hat noch keinen erstinstanzlichen Entscheid gefällt).

Nichtsdestotrotz wird nun bereits ein weiteres Baugesuch nachgeschoben, das die Existenz der Bäckerei Wälchli, die sich im Untergeschoss (Ende der Bahnhof-Unterführung) befindet, während der Bauzeit sicherstellt. Konkret geht es beim Baugesuch, das bis zum 27. Mai im Stadtbüro aufliegt, um eine provisorische Verkaufsstelle. Als Gesuchsteller tritt die Baugesellschaft Bahnhof Süd (Gross AG, Brugg) auf; Grundeigentümerin ist die Stadt Aarau.

«Während der Bauarbeiten der Wohn- und Geschäftshäuser Bahnhof Süd soll der Verkauf der Bäckerei Wälchli, Filiale Bahnhof Aarau, in reduzierter Form weitergeführt werden», heisst es im Baugesuch. Dazu will man die Verkaufsstelle in einem Provisorium unterbringen. Dieses wechsle während der Bauarbeiten den Standort: Zuerst soll es sich bei der Treppe zum Gleis 6 befinden und dort etwa 15 Monate bleiben. Später wechselt es für etwa 12 Monate auf die andere Seite der Unterführung, wo eine Rampe zum Gleis 6 hochgeht.

Beim Provisorium handelt es sich gemäss Baugesuch um einen Elementbau mit Flügeltüre an der Frontseite. Es werden maximal drei Mitarbeitende aufs Mal vor Ort sein. Gebacken wird nicht, nur aufgebacken und aufgewärmt. Die voraussichtlichen Öffnungszeiten des Provisoriums sind montags bis freitags von 4.30 bis 19.30 Uhr und 6 bis 12 Uhr am Samstag. (nro)