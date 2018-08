Es sind die beiden Tage, in denen man sich vierteilen möchte: Am frühen Freitagabend beispielsweise, da spielt der Erlinsbacher Blueser Pascal Geiser auf dem Schlossplatz, ein paar Schritte weiter Marius Baer mit seiner Hühnerhautstimme auf der Waldmeier-Bühne, vor der Laterne präsentieren The B-Shakers ihren Hüftschwung-Rockabilly, neben der Markthalle gibt es frischfröhlichen Gipsy-Sound mit Pätschwerk. Alles praktisch zeitgleich, alles so, dass man stehen bleiben und zuhören möchte. So, wie es sein muss. Das ist «Musig i de Altstadt», das kostenlose Musikfestival mit über 40 Konzerten an 21 Spielorten vom Laden-Schaufenster bis zum Orgelbänkli in der Stadtkirche, querbeet durch alle Musikrichtungen.

Ein wichtiger Anlass für die Stadt, wie Stadtpräsident Hanspeter Hilfiker an seiner Ansprache zum Festival-Auftakt im KuK sagte. Ein Festival, das auch in seiner grossen Entwicklung in den letzten 14 Jahren seinen ursprünglichen Charakter als kostenloses Festival für alle Musikgeschmäcker beibehalten und so «noch etwas Geheimtippcharakter» habe.

Markthalle abgelöst

Definitiv nicht in die Sparte Geheimtipp fiel das Konzert am Freitagabend auf dem Schlossplatz: Lo&Leduc sorgten für einen bislang ungesehenen Besucheraufmarsch am MidA: Bis weit in den Graben standen die Besucher dicht gedrängt, jubelten den beiden Berner Überfliegern zu und sangen lauthals mit. Und als die beiden Rapper schliesslich nach über einer Stunde ihren Hit «079» anstimmten (die inzwischen erfolgreichste Single der Schweizer Hitparaden-Geschichte), gab es kein Halten mehr.