Der Adventskalender soll klingen: «Das können wir aktuell alle gebrauchen»

Die Stadtkirche wurde überrannt. Hunderte wollten sich die tägliche halbe Stunde Musik gönnen, ein Überraschungs- konzert im Rahmen des «klingenden Adventskalenders». «Der Adventskalender übertrifft sämtliche Erwartungen», sagte eine überwältigte Nadia Bacchetta, Hauptorganistin der Stadtkirche und Ideengeberin, Mitte letzten Dezember stellvertretend für das Team der Reformierten Kirchgemeinde.

Schon damals war klar: Der «klingende Adventskalender» sollte wiederholt werden. Die letzten Konzerte waren noch nicht gespielt, da hatte Bacchetta schon mit der Planung für 2020 begonnen. Doch jetzt ist alles anders.

Vorverkauf wird eingerichtet

Nadia Bacchetta ist nicht zu beneiden. «Rund die Hälfte der 24 Konzerte muss ich ersetzen, weil die ursprünglich gebuchten Chöre, Schulklassen und Vereine nun nicht auftreten dürfen», sagt sie. Das Gute: Musiker findet sie aktuell leicht, alle suchen händeringend nach Auftrittsmöglichkeiten. Das Schlechte: Noch ist nicht klar, ob die Konzerte überhaupt öffentlich gemacht werden können. «Welche Regeln im Dezember gelten werden, ist heute einfach noch nicht absehbar», sagt Bacchetta.

Um zumindest ein Contact-Tracing zu gewährleisten und eine Übersicht über die Anzahl Zuhörer zu haben, wird ein Vorverkauf eingerichtet; gemäss aktuellen Vorgaben wären 50 Personen pro Konzert zugelassen. Dieser Vorverkauf soll über die Website der Reformierten Kirchgemeinde laufen. «Wir werden ihn aber erst relativ zeitnah zu den Konzerten aktivieren, wenn etwas klarer ist, welche Regeln einzuhalten sind», sagt Bacchetta. Dies, um keine Zuhörer zu enttäuschen.

Im Falle eines Lockdowns per Live-Stream

Kostenpflichtig sind diese Tickets nicht, wie letztes Jahr kann aber eine Kollekte gespendet werden. Diese kommt Netzwerk Asyl zugute. Die Gelder für die Musiker-Gagen wurden via Spenden bereits gesammelt. Bei aller Unsicherheit; eines hat sich Nadia Bacchetta fest vorgenommen: «Ich will keinem Musiker absagen.» Im Falle eines Lockdowns oder weiterer Beschränkungen der Personengrenze für Veranstaltungen sollen die Konzerte per Live-Stream auf der Website der Kirchgemeinde übertragen werden. Das sei zwar traurig und nehme dem Adventskalender etwas von seinem Zauber, sagt Bacchetta. «Aber wir sind der festen Überzeugung, dass es diesen Adventskalender jetzt braucht, mehr denn je. Musik tut einfach gut und das können wir aktuell alle gebrauchen.»