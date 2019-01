Nun ist es definitiv: Der Aarauer Bahnhofplatz bekommt ein frisches Gesicht. Oder zumindest ein neues prägendes Gebäude. Denn die ZFV-Gastronomiegruppe als Eigentümerin hat gestern bekannt gegeben: Das Sorell Hotel Aarauerhof, einst von Stararchitekt Justus Dahinden (93) gebaut, wird abgerissen und durch einen Neubau ersetzt.

Dass mit dem Hotel etwas geschehen muss, war schon länger klar. Der Zustand des 1972 eingeweihten «Aarauerhof» genügt den Anforderungen nicht mehr. Doch ob es eine Sanierung oder ein kompletter Neubau werden soll, wurde eingehend abgeklärt. Der Entscheid für einen Neubau fiel letztlich aufgrund der Gebäudehöhe: «Die Revision der Bau- und Nutzungsordnung der Stadt Aarau ermöglicht, das Gebäude von bisher 23 auf neu maximal 33 Meter zu erhöhen», so ZFV in der Medienmitteilung. Es habe sich nun gezeigt, dass eine Aufstockung des alten Gebäudes «bautechnisch kaum realisierbar wäre».

Der Neubau soll «zeitgemäss und attraktiv sein», heisst es weiter. «Die Lage direkt am Bahnhof von Aarau ist hervorragend, erfordert jedoch auch, dass sich das neue Hotel gut ins Stadtbild und die Bahnhofumgebung einfügt.» Deshalb wurde – in Zusammenarbeit mit der Stadt – ein Studienauftrag durchgeführt, zu dem «acht rennomierte Architekturbüros» eingeladen worden waren. Nun hat die elfköpfige Jury, bestehend aus Architekten, dem Aarauer Stadtbaumeister Jan Hlavica sowie Vertretern der ZFV-Unternehmungen ein Siegerprojekt ausgewählt. Es stammt vom renommierten Architekturbüro «mlzd» (Biel). In ihrem Portfolio findet sich beispielsweise der Ausbau des Stadtmuseums Rapperswil, der Erweiterungsbau des historischen Musums Bern oder das neue Fussballstadion in Lausanne.