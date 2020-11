Der Aarauer Rüeblimärt ist wegen Corona abgesagt - doch ganz verzichten müssen die Fans nicht

So zum Beispiel bei den Cousins Marc Jaisli (Jaisli Beck, Buchs und Aarau) und Daniel Berchtold (Metzgerei Berchtold, Muhen). Gemeinsam verkaufen sie ihre Rüeblimärt-Klassiker in ihren Läden: Es gibt Rüebli-Lyoner beim Beck im Aarauer City-Märt, der Telli und im Buchser Keiserpark und Rüebli-Muffins beim Müheler Metzger. Am eigentlichen Rüeblimärt-Tag morgen gibt es in Muhen ausserdem Rüebli-Würste vom Grill, wie der «Landanzeiger» schreibt.

Landfrauen verkaufen Küttiger Rüebli

Auch das Töpferhaus in Aarau verkauft morgen an der Bleichemattstrasse in Aarau von 8 bis 14 Uhr ihre eigene Rüebli-Spezialitäten. Ebenfalls in Aarau in der Stadtkirche musizieren Akkordeonist Sven Angelo Mindeci und Organistin Nadia Bachetta um 12.50 Uhr unter dem Titel «Rüeblisounds light».

In Küttigen veranstalten die Landfrauen am Samstag, 7. November, von 8 bis 16 Uhr einen Rüebliverkauf beim Schulhaus Dorf. Mehrere Tonnen Küttiger Rüebli stehen zum Verkauf. «Wir wollen nicht darauf sitzen bleiben», sagt Denise Werren, Präsidentin der Landfrauen Küttigen. Auch in verschiedenen kleinen Lebensmittelläden in der Region gibt es daher die traditionellen Rüebli zu kaufen.

Im Restaurants Traube, ebenfalls Küttigen, verkauft Beat Michel abgepackte hausgemachte Rüebli-Bratwürste. Ab Samstag bietet er zudem eine Woche lang Spezialitäten mit Küttiger Rüebli an.