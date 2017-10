Seit Anfang Juli steht der Wagen nun bei Hauptlin Motors an der Rösslimatt-

strasse in Buchs. Denn Faik Rrafshi ist «ein stolzer Buchser», wie er sagt. Eigentlich war geplant gewesen, dass Ömer Rrafshi zwei bis drei Wochen einarbeitet. «Aber dann hat mich seine Frau angerufen und gefragt, ob Ömer nicht ab und zu bei mir mithelfen dürfe, er könne zu Hause nicht rumsitzen», sagt Faik Rrafshi und lacht.

Hat Ömer etwa Heimweh? «Ich bin nur zum Instruieren da», beteuert dieser. Und er schaut genau hin: Macht sein Nachfolger alles gut? Fasst er die Brötchen richtig an, brät er das Fleisch optimal? «Er ist sehr talentiert», befindet Ömer. Er packt auch kräftig mit an. Zu zweit wirds zwar eng im Wagen – und jetzt in den Schulferien darf Faik Rrafshis Nachbarbub auch noch mithelfen –, aber Rrafshi betuert, er habe Ömer gerne bei sich. «Ich bin dankbar, dass er hier ist.» Drei bis vier Mal pro Woche ist Ömer über Mittag in Buchs anzutreffen.