Das Bundesgericht hat beschlossen, dass eine Kürzung von Beiträgen aus dem Altlasten-Fonds für die Sanierung der Deponie rechtmässig sei. Es geht um 1,23 Mio. Franken.

Passiert ist Folgendes: Das Bundesamt für Umwelt (BAFU) hatte dem Konsortium, das die SMDK betrieben hatte, Altlastenfonds-Beiträge in der Höhe von knapp 215 Mio. Franken zugesagt. Das entspricht knapp einem Viertel der Gesamtkosten für die Sanierung. Das Konsortium besteht aus den Kantonen Aargau und Zürich, der Stadt Zürich sowie der Basler Chemie. Die Fonds-Beiträge sind allerdings an Auflagen gebunden – unter anderem, dass alles ordnungsgemäss entsorgt wird.

Wohl keine Umweltauswirkung

2014 fiel jedoch auf, dass in der Deponie Häuli in Lufingen (Zürcher Unterland) Material abgelagert wurde, das den Auflagen nicht entsprach – mit dem Segen des Kantons. Es handelte sich um rund 45 000 Tonnen Schlacke aus der SMDK, bei welcher die Grenzwerte für organische Schadstoffe und Schwermetalle wie Cadmium und Antimon teils deutlich überschritten waren. Untersuchungen bestätigten dies. «Aus Gründen der Verhältnismässigkeit», heisst es im Bundesgerichtsurteil, habe man entschieden, die Schlacke vor Ort zu belassen: Es sei «trotz dieser Umstände auch längerfristig mit sehr grosser Wahrscheinlichkeit nicht mit Umweltauswirkungen zu rechnen», das Sickerwasser müsse aber intensiver überwacht werden.

Das Bundesamt für Umwelt entschied, seine Fonds-Beiträge um 1,23 Millionen Franken zu kürzen. Die Entsorgung des SMDK-Materials auf der Deponie Häuli entspreche nicht dem Stand der Technik und die Umweltverträglichkeit nicht den Anforderungen des Umweltschutzgesetzes und der Technischen Verordnung über Abfälle.

Fast alle Konsortium-Beteiligten, darunter auch der Kanton Aargau, schluckten diese Kröte. Der Kanton Zürich jedoch wandte sich – vergeblich – ans Bundesverwaltungs- und nun auch ans Bundesgericht. Es bestätigt, was die Vorinstanz schon beschied: Das fragliche Material hätte ins Ausland gebracht und dort thermisch behandelt und gleich entsorgt werden sollen. Das hatte man schon mit einem Grossteil des übrigen SMDK-Materials so gemacht. Das BAFU habe also Recht, wenn es die Zahlung der 1,23 Millionen Franken für die unrechtmässige Entsorgung verweigerte. Im Übrigen, so hält das Bundesgericht fest, komme das Konsortium so immer noch finanziell besser weg, als wenn das Material ordnungsgemäss im Ausland entsorgt worden wäre. «Diesfalls hätten die Kosten rund 20 Mio. betragen.»

Möglich, dass diese Sache noch zivilrechtliche Folgen hat – im Bundesgerichtsurteil ist die Rede von einer möglichen Konventionalstrafe aus dem Werkvertrag zwischen dem Konsortium und der Firma, die mit dem Rückbau beauftragt wurde. Das sei gegebenenfalls von einem Zivilrichter zu beurteilen, so das Bundesgericht, das vorliegende Urteil habe keine präjudizielle Wirkung.

660 000 Tonnen Material

Auf der Sondermülldeponie Kölliken wurden von 1978 bis 1985 Abfälle abgelagert. Darunter befanden sich industrielle und gewerbliche Sonderabfälle, Aushubmaterial und Schlacken aus Kehrichtverbrennungsanlagen. 1992 erliess das Baudepartement des Kantons Aargau die Verfügung, «die Sondermülldeponie sei durch geeignete Massnahmen gesamthaft und langfristig zu sanieren.»

Im November 2007 wurde damit begonnen. Insgesamt mussten 660 000 Tonnen Material abgeführt werden. Die Grube wird mit sauberem Material wieder aufgefüllt, bis spätestens 2025 sollen die Arbeiten beendet sein. Bereits abgebaut wurde im vergangenen Jahr die schweizweit bekannte Halle über der Deponie, direkt neben der Autobahn.