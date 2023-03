Densbüren Zehn Einfamilienhäuser für 9 Millionen Franken: Neue Überbauung am Stieracher geplant Ein Teil des Deisperer Stierachers soll mit Eigentumshäusern überbaut werden. Auf der Parzelle liegt – auf dem ganzen Gebiet – ein Gestaltungsplan.

Für die Fahrwanger Keller + Steiner AG plant das Zürcher Architekturbüro Labsuite in Densbüren am Stieracher zehn Einfamilienhäuser. Visualisierung: Screenshot Broschüre

«Hier entsteht Wohneigentum» – so wird dem Densbürer Durchgangsverkehr eine neue Überbauung angepriesen, deren Baugesuch derzeit und noch bis zum 3. April auf der Gemeindeverwaltung öffentlich aufliegt.

Auch auf der Parzelle selber ist das Projekt mit einem Schild beschrieben. Das Baugebiet liegt unweit der Hauptstrasse, zwischen Zelgliweg und Köchelweg. Die Fahrwanger Keller + Steiner AG plant dort zehn Einfamilienhäuser, davon acht Reiheneinfamilienhäuser und ein Doppel-Einfamilienhaus. So sollen mit diesem Projekt, das vom Zürcher Architekturbüro Labsuite Architekten verfasst wurde, total vier Wohnungen à 6,5-Zimmer und sechs Wohnungen à 5,5-Zimmer gebaut werden. Jede davon mit Keller, Loggia, Sitzplatz, Terrasse und Südausrichtung.

Die Profile und das Werbeplakat kündigen den Bau von zehn Einfamilienhäusern an. Bild: Florian Wicki

Hinzu kommt eine Tiefgarage mit 22 Stellplätzen, auf jedem Dach ist eine PV-Anlage vorgesehen. Geheizt wird mittels Wärmepumpe. Die Baukosten betragen laut Baugesuchsmappe knapp unter 9 Millionen Franken.

Gestaltungsplan bringt viele Vorschriften

An das Bauprojekt werden spezielle Anforderungen gestellt. Schliesslich ist der ganze Densbürer Stieracher, so heisst das Gebiet, seit über einem Jahrzehnt mit einem Gestaltungsplan belegt. Dieser wurde 2011 vom Gemeinderat bewilligt und soll dafür sorgen, dass sich dortige Erschliessungen und Bebauungen gut in die Landschaftskammer Stieracher einordnen, also in die durch die Natur vorgegebene Einheit aus Tal und Hügel.

Werbevideo zur Parzelle. Video: immoks.ch

In den dazugehörigen Sondernutzungsvorschriften heisst es denn auch, dass in einem Grossteil des Gebiets nur frei stehende Ein- und Zweifamilienhäuser gebaut werden dürfen. Eigentlich. Nach der öffentlichen Auflage hat der Gemeinderat vor der Genehmigung einen Passus eingefügt: Auf der Parzelle, wo die zehn Häuser gebaut werden sollen, sollen bei ortsbaulich guter Gestaltung auch Reihenhäuser erlaubt sein.

Weiter sind nur gleichseitig geneigte Satteldächer mit einer Neigung zwischen 20 und 35 Grad zulässig, und auch die farbliche Gestaltung von Fassaden und Dacheindeckung hat unauffällig zu sein. Eingriffe in das bestehende Gelände sind so gering wie möglich zu halten und Aussenräume sind laut Vorschrift so zu gestalten, dass angemessene Grünflächen von ökologischer Qualität entstehen.

Nachfrage hat bereits nachgelassen

Eine Bebauung des Stierachers soll dem Dorf neue Impulse geben, das war schon bei der Erschliessung des neuen Wohngebiets die Meinung des Gemeinderats. Gebaut wird inzwischen aber sowieso ordentlich im Dorf. Die letzte Arealüberbauung, der «Wohnpark Ausserdorf», ist laut Projektwebsite auch erst seit diesem Winter bezugsbereit.

Die Zürcher ImmoZins AG hat im Ausserdorf – ungefähr zwischen Volg und Primarschule – ein neues Mehrfamilienhaus mit zwölf Wohnungen und ein Einfamilienhaus gebaut. Vor ziemlich genau einem Jahr waren dort noch acht der zwölf Wohnungen frei – inzwischen sind es noch deren fünf, genau wie auch das Einfamilienhaus. Die günstigste Wohnung (2,5-Zimmer) gibt es ab 455’000 Franken zu haben, das Einfamilienhaus für 922’000 Franken.