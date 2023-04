Densbüren Wegen sanierungsbedürftiger Brücke und als Verkehrsberuhigung: Zwei neue Fahrverbote in Densbüren Geht es nach dem Deisperer Gemeinderat, sollen der Kirchweg und die Brücke am Müliweg künftig nicht mehr befahren werden dürfen. Die Gemeindeschreiberin erklärt, wie es zum Entscheid kam.

In Densbüren sollen der Kirchweg – beim Dorfplatz rechts – und die Brücke am Müliweg nicht mehr befahren werden dürfen. Bild: Screenshot Google Street View

In Densbüren sollen neue Fahrverbote verhängt werden. Am Freitag wurden dazu im Amtsblatt zwei Meldungen publiziert: In einer heisst es, die Brücke am Müliweg werde durch bauliche Massnahmen gesperrt, dazu wird eine Signalisation «Sackgasse mit Ausnahmen Fahrräder und Fussgänger» aufgestellt.

Die zweite betrifft den Kirchweg, wie der Müliweg ist auch dieser unweit des Dorfplatzes gelegen. Auf dem Kirchweg, der einerseits in den Müliweg und andererseits am Friedhof vorbei in die Chilhaldestrasse mündet, soll dereinst ein Verbot für Motorwagen und Motorräder in beiden Richtungen herrschen, ausgenommen Zubringerdienst. Beide Verfügungen liegen auf der Gemeindeverwaltung bis am 24. April öffentlich auf.

Gemeindeschreiberin Margrit Stüssi erklärt auf Anfrage, eine Prüfung der Brücke am Müliweg habe ergeben, dass Sanierungsmassnahmen angezeigt seien: «Daraufhin prüfte der Gemeinderat verschiedene Varianten für die zukünftige Nutzung des Müliwegs und entschied sich für die Sperrung.» Das neue Regime am Kirchweg solle diesen entlasten, fügt sie an, «da sich die Strassenführung nicht als Durchgangsstrasse eignet».

Ausserdem hingen die Massnahmen mit der Einführung der Tempo-30-Zonen zusammen, welcher die Gemeindeversammlung von Densbüren im vergangenen Jahr zugestimmt habe, fährt Stüssi fort. Deren Umsetzung – also das Stellen der Signale und der Bodenmarkierungen – soll in den nächsten Wochen erfolgen: «Auch in diesem Zusammenhang hat sich der Gemeinderat zu den Massnahmen am Müliweg und am Kirchweg entschieden, da diese als zusätzliche Beruhigungsmassnahmen im Quartier zu sehen sind.»