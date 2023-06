Densbüren Vertragsauflösung: Gemeinde will Schiessanlage Büelhalde verschenken Densbüren will seinen Anteil an der Gemeinschaftsschiessanlage Büelhalde nicht mehr. Darüber und über zwei Wasserleitungen hat die Gemeindeversammlung zu befinden.

Die Einwohnergemeinde war zu einem Drittel an der Schiessanlage beteiligt – das soll sich ändern. Bild: Hubert Keller

Die Einwohnergemeinde Densbüren ist bis dato zu einem Drittel an der Gemeinschaftsschiessanlage Büelhalde beteiligt. 2001 hat sie mit den Schützenvereinen von Densbüren und Asp (heute Schützengesellschaft Densbüren Asp) einen Gesellschaftsvertrag abgeschlossen.

Nun haben sich die Schützen mit der Gemeinde darauf geeinigt, dass der Vertrag aufgelöst werden soll und die Schiessanlage, eine Parzelle und das Schützenhaus komplett ins Eigentum der Schützengesellschaft übergehen sollen. Die Gemeinde verzichtet auf ihren Anteil, der wird zweckgebunden für den Betrieb der Anlage verwendet, ausserdem bezahlt sie einen Jahresbetrag von mindestens 2000 Franken (wie bisher) sowie 120 Franken pro Jahr und schiesspflichtige Person der Gemeinde Densbüren. Die Vertragsauflösung kommt nun am 23. Juni vor die Gemeindeversammlung.

Zwei Kredite und eine schöne Rechnung

Der Souverän hat am selben Abend über zwei Kredite zu befinden: Es geht um die Wasserleitung Zelglistrasse. Für die erste Etappe (ab Kreuzung Bündteweg bis Egg) beantragt der Gemeinderat 135’000 Franken, für die zweite Etappe (ab Holandweg bis Kreuzung Bündteweg) 182’000 Franken. In der ersten Etappe (Herbst 2023) soll die alte und marode Leitung saniert werden, in der zweiten soll sie infolge eines Bauprojekts verlegt werden –aber erst vor Baubeginn.

Und schliesslich darf der Deisperer Souverän die Jahresrechnung 2022 genehmigen. Im Budget prognostizierte man noch einen Gewinn von 98’400 Franken; am Ende blieben sogar fast 337’000 Franken in der Kasse übrig. Das positive Ergebnis sei insbesondere auf höhere Steuereinnahmen zurückzuführen, heisst es in den Unterlagen zur Gemeindeversammlung. Die Einkommenssteuern aus dem Rechnungsjahr (ca. 1,39 Millionen Franken budgetiert, 1,45 Millionen eingenommen), aus dem Vorjahr (135’000 Franken budgetiert, 150’000 eingenommen) und die Gewinn- und Kapitalsteuern juristischer Personen (320’000 Franken budgetiert, 354’000 eingenommen) schenkten dabei besonders ein.