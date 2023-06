Densbüren «Stinkt zum Himmel»: Densbürer Biogasanlage in der Kritik – der Vizeammann wehrt sich Mit einem Brief an den Kanton beschwert sich eine anonyme Interessensgemeinschaft über den Geruch und die Verkehrsbelastung, für welche die Biogasanlage eines lokalen Hofs verantwortlich sei. Der Besitzer, Vizeammann des Dorfs, steht der AZ Rede und Antwort.

Sorgt für Stunk: die Biogasanlage beim Aemethof in Densbüren. Bild: Toni Widmer

(Juli 2013)

Die Abteilung Landschaft und Gewässerschutz des Kantons und das Bundesamt für Umwelt haben in den letzten Tagen dicke Post erhalten. Und zwar aus Densbüren: Das «Komitee Biogasanlage Aemethof» beschwert sich über genau diese Anlage. Die laut eigenen Angaben rund 70 Personen, die aus «Angst vor Schikanen der Gemeindebehörden» anonym bleiben wollen, stören sich am Verkehr, am Geruch und an Zukunftsaussichten.

So heisst es im Brief etwa, die Zufahrtsstrasse zur 2013 eröffneten Biogasanlage beim Densbürer Aemethof führe direkt durch ein dicht besiedeltes Wohnquartier. «Der Verkehr hat zugenommen und so haben wir heute nach Aufzeichnungen pro Tag ca. 40 Fahrzeuge oder mehr (auch 40-Tonnen-Lastwagen), die das Wohnquartier durchqueren, um die Biogasanlage mit neuer Biomasse zu beliefern.»

Weiter geht es dem Komitee um den Geruch, seit rund acht Monaten habe dieser ein unerträgliches Ausmass angenommen: «Je nach Wetterlage erzeugt diese Anlage furchterregend stinkende Gase, die zu Reizungen der Atemwege führen. Auch Schwindel, Unwohlsein bis hin zu Brechreiz.»

Und schliesslich macht man sich Sorgen um die Zukunft. Aktuell arbeite Densbüren ja an der Raumplanung, und dabei sei der Betreiber als Mitglied der Landwirtschaftskommission auch involviert: «Aus Insider-Informationen haben wir erfahren, dass in der neuen Raumplanung vorgesehen ist, die Biogasanlage und den Landwirtschaftsbetrieb aus der Landwirtschaftszone auszuschliessen.» Das Anliegen wurde vom Betreiber selber gestellt: «Als Anwohner haben wir die Befürchtung, dass die Biogasanlage vergrössert werden könnte. Es stinkt einfach im wahrsten Sinne des Wortes bis zum Himmel!»

Den Mehrverkehr gab es tatsächlich

Besitzer und Betreiber der Anlage ist der Landwirt des Aemethofs, der Densbürer Vizeammann Roland Nussbaum. Er nimmt gegenüber der AZ gerne Stellung, findet es aber schade, dass die Anschuldigungen anonymer Natur sind: «Wenn sich jemand ab dem, was ich mache, stört, sollte sich die Person direkt bei mir melden. Dann können wir die Sache besprechen und zusammen eine Lösung suchen.»

Gewisse Vorwürfe wie etwa das erhöhte Verkehrsaufkommen räumt Nussbaum teilweise ein; es seien in den letzten Monaten tatsächlich zwei bis drei Sattelschlepper mehr pro Woche zu seiner Anlage gefahren: «Das lag daran, dass eine andere Biogasanlage in der Region ausgefallen ist.» Seit einer Woche laufe sie aber wieder: «Wir sind also zurück bei der normalen Menge an Durchfahrten, und das sind bestimmt nicht 40 pro Tag.»

Den Geruch nimmt Nussbaum, da er neben der Anlage wohnt, selbst schon lange nicht mehr wahr. Er kann sich aber nicht erklären, warum das Problem vor acht Monaten aufgetreten ist: «Wir haben vor 80 Monaten das Gleiche wie vor acht Monaten gemacht und tun das auch heute noch.» Der Sommer sei zwar wegen der Hitze und wegen der Gemüseabfälle, welche in der Anlage landen, geruchsintensiver: «Das ist aber erst seit ein paar Wochen der Fall und ändert sich im Herbst wieder.»

Es sei vor vier oder fünf Jahren vorgekommen, dass sich jemand aus dem Dorf über den Geruch beschwert habe, erinnert er sich: «Die Frau kam zu mir und sagte, immer morgens um zwei Uhr rieche es ganz übel.» Das habe daran gelegen, dass er das Rührwerk seiner Anlage so eingestellt habe, dass es in der Nacht gelaufen sei, mit dem Gedanken, dass dann die meisten Leute schlafen. Durch die kältere und somit schwerere Aussenluft habe sich der Geruch aber in Richtung Dorf bewegt, zum Leidwesen der Anwohner. Nussbaum: «Als sie mir das gesagt hat, habe ich das Rührwerk sofort anders eingestellt, danach war das Problem gelöst.»

Verkleinerung statt Ausbau geplant

Und die ganze Sache mit der Raumplanung kann Nussbaum überhaupt nicht nachvollziehen: «Es stimmt zwar, dass wir gerade an der neuen Bau- und Nutzungsplanung arbeiten, aber da war von meinem Hof und der Biogas-Anlage nie die Rede.» Zumal er kein Interesse an einer Zonenänderung habe und auch nicht weiss, was diese ihm nützen würde.

Eine Vergrösserung der Anlage stehe auch nicht zur Debatte, im Gegenteil: «In den nächsten Jahren werden wir die Stromproduktion der Anlage eher zurückfahren», so Nussbaum. Da in der Region derzeit viele andere Biogasanlagen entstehen, werde das Geschäft immer weniger lukrativ. Nussbaum geht davon aus, dass er die Substrate, die er heute der Anlage zuführen muss, zukünftig nur noch schwer oder gar nicht mehr erhalten wird. Er folgert: «Dann lasse ich lieber die Finger davon, bevor ich Substrate aus dem Ausland importiere.»