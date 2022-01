Densbüren Hund reisst Reh - Zeugenaufruf Am Freitagnachmittag riss ein Hund ein Reh. Der Hund konnte bislang nicht gefunden werden. Die Kantonspolizei Aargau sucht deshalb Zeugen.

Die Polizei sucht Zeugen. zvg

Am 31. Dezember, kurz vor 16 Uhr, wurde beobachtet, wie in Densbüren, in der Nähe des Hübelmattweges, ein Hund ein Reh riss. Der Jagdaufseher, der hinzugerufen wurde, konnte den Hund beobachten. Als er sich näherte, rannte der Hund allerdings davon. Ein Halter oder eine Halterin war nicht in der Nähe. Das Reh musste getötet werden.

Die Kantonspolizei Aargau hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Hund wird wie folgt beschrieben: Langhaariger, schwarzer Border Collie mit weisser Halspartie (evt. weisse Nase) und grünem, 2 cm breitem Halsband. Personen, welche Angaben zum Vorfall oder zum Hund machen können, werden gebeten, sich beim Stützpunkt der Mobilen Polizei in Schafisheim (062 886 88 88) zu melden. (has)