Densbüren Auf die Gegenfahrbahn geraten: zwei Verletzte nach Kollision auf Staffeleggstrasse In Densbüren kam es zu einer Kollision zwischen einem Auto und einem Lieferwagen. Die beiden Lenker wurden dabei verletzt. An beiden Autos entstand grosser Sachschaden.

3 Bilder 3 Bilder Kapo AG

Ein 40-jähriger Automobilist fuhr am Donnerstagmorgen in Densbüren auf der Staffeleggstrasse von Aarau in Richtung Frick. Kurz nach 9.30 Uhr kam er aus noch unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn und prallte heftig gegen den entgegenkommenden Lieferwagen.

Beide Lenker mussten leicht bis mittelschwer verletzt ins Spital gebracht werden. An beiden Fahrzeugen entstand grosser Sachschaden. Wie es zum Unfall kommen konnte, ist noch unklar. Die Kantonspolizei Aargau hat Ermittlungen aufgenommen. (phh)

