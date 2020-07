Datenabgabe zum Biertrinken? Der Reiz des Barbesuchs lässt den Ausweis leichter zücken

Wie «Platzhirsch»-Geschäftsführer Sven Larcher sagt, muss er im Fall eines Falles ausser den Namen seiner Gäste auch Wohnort, Mail und Telefonnummer weiterleiten können. Ein kleines Opfer, wenn man sich dafür mit den Kollegen in der Bar treffen kann, findet Susanne Veneziano. «Ich arbeite im Gesundheitswesen und weiss: Die Rückverfolgung bei Infektionen ist entscheidend, um das Virus in den Griff zu bekommen.» Und Ehemann Francesco fügt hinzu: «Wir geben unsere Daten via soziale Medien jeden Tag freiwillig preis. Beim Bar­besuch kneifen zu wollen, wirkt dagegen lächerlich.»

Auch «Jojo»-Gäste müssen sich via QR-Code registrieren, am Wochenende werden die Ausweise kontrolliert. Er sei Asthmatiker, so Wyss, und habe auch die Covid-App im Handy installiert. «Firmen wie Google geben wir ja haufenweise Daten, aber was wir an Tracing-Daten abgeben, bleibt wenigstens in der Schweiz gespeichert.» Bedenken wegen ihrer Daten hat auch das Trio mit Dame auf der «Jojo»-Terrasse keine. «Die Einsamkeit im Lockdown war schlimm, da ist die Kontrolle nichts dagegen», sagt einer der jungen Männer. Die Gäste würden auf die Ausweiskontrolle durchgehend verständnisvoll reagieren, so «Jojo»-Wirt Peter Locher. Das Problem seien für seine Bar denn auch nicht strenge Coronaregeln, sondern die stetige Änderung derselben. Das findet auch «Platzhirsch»-Chef Sven Larcher und Ronny Kurek vom «Oscar One». Die Gäste, so Kurek, hätten die Regeln nach der Öffnung im Mai schnell einmal akzeptiert. Die schnelle Lockerung, die nun wieder eine Verschärfung mit sich ziehe, sei eher kontraproduktiv gewesen.

Draussen ist die Registrierung fürs «Oscar One» freiwillig. Hier sitzen zwei Kritiker der Datenabgabe. «Überall möchte ich meinen Kontakt nicht hinterlegen», sagt einer, «nur in einer Bar, deren Besitzer ich gut kenne.»