Das Zittern um das Stadion – das sagen die Befürworter und Gegner vor der Abstimmung

In zweieinhalb Wochen zeigt sich an der Urne, ob der Kanton Aargau weiterhin die Möglichkeiten für Spitzenfussball haben wird. Dann entscheiden die Aarauer über das Stadion.

Ueli Hertig, Architekt und Präsident Pro Aarau: «Das Stadionprojekt liegt am einzig realistischen Standort. So entsteht ein attraktives, urbanes Quartier mit hoher Lebensqualität. Durch die zusätzliche Wohnnutzung und die angestrebte soziale Durchmischung im Areal, wird aus dem ehemaligen Industriegebiet ein neues Stadtquartier. Der weitläufige Gleisraum und die angrenzenden Industriegebiete bilden ein städtebauliches Umfeld, welches die idealen Voraussetzungen für eine markante Verdichtung mit Hochhäusern besitzen. Für Aarau ist es ein kontrolliertes Wachstum.»

Max Suter, Einwohnerrat SVP: «Ich befürworte als Einwohnerrat den Standort des Stadions voll und ganz. Es gibt viele überzeugende Argumente für dieses Projekt. Endlich gibt es ein Stadion und ein neues Stadtquartier dazu. Schon als die Telli-Blöcke gebaut wurden, war die Meinung vorhanden, dass man in diesem Quartier nie leben könne. Nun sehen wir ein

lebendiges Quartier für alle Gesellschaftsschichten. So wird es auch im Torfeld mal sein, wo die Lage für Wohnungen ausgezeichnet ist. Dies sieht man deutlich am benachbarten Aeschbach-Quartier.»

«Günstiger kommen wir nicht zu einem Stadion»