Aarau «Das Wetter hat uns in die Karten gespielt» Die Aarauer «Schwanbar» blickt auf eine hervorragende Saison zurück. Was bleibt fürs nächste Jahr?

Die Schwanbar am Aareufer in Aarau. 2003 erstmals aufgestellt, feiert sie nun die 20. Saison Zvg / Aargauer Zeitung

Eine bessere Jubiläumssaison hätte es für die «Schwanbar» am Aarauer Aareufer nicht geben können: «Es ist sehr gut gelaufen», bestätigt Fabio Mazzara, Gründungs- und Vorstandsmitglied gestern, am Tag nach dem Saisonschluss. Das Wetter war perfekt für die Aareuferbeiz: «Wir merken jeden Grad mehr sofort, das gibt uns zusätzliche Gäste.» Natürlich sei an Samstagen und Sonntagen – da hat die Schwanbar auch am Nachmittag schon offen – tagsüber nicht viel gelaufen, weil die Menschen in der Hitze lieber drinnen blieben. «Dafür kühlte es vor allem im Juli abends kaum ab – da wollten die Gäste gar nicht mehr nach Hause.»

Auch die Umsätze haben gestimmt, so Mazzara weiter, die Endabrechnung sei aber natürlich noch nicht erstellt. «Wir sind generell rundum zufrieden, auch mit der Crew – was bei 17 Mitarbeitenden, bei denen viele neu dabei waren, nicht selbstverständlich ist.»

Zum 20-Jahr-Jubiläum hatte sich die «Schwanbar» ein zweites Stockwerk gegönnt, auf dem Dach des Bar-Würfels. «Die Treppe war zunächst nicht lieferbar, also haben wir zwei Wochen mit einem Provisorium hochsteigen müssen», verrät Mazzara. «Das war zwar sicher, aber eine wacklige Sache.» Schon entschieden ist, dass die Dach-Bar auch in der kommenden Saison bleibt. Das Bedürfnis sei offenbar da, so Mazzara. «Es gibt nach wie vor viele Gäste, die finden: Schwanbar, das ist, wenn man im Gras sitzt oder zumindest auf den Stühlen irgendwo in der Wiese. Das Dachgeschoss mit den Tischen und Stühlen ist aber ebenfalls gut angekommen – manche haben eben doch lieber einen Tisch und einen festen Untergrund.»

Die Schwanbar wird auch weiterhin nicht zur Eventbar

Die Schwanbar-Verantwortlichen haben im Jubiläumsjahr eine Festivalwoche auf die Beine gestellt. Diese zusätzlichen Events seien ebenfalls gut bis sehr gut besucht worden, bilanziert Mazzara. «Das Yoga am Morgen hat beispielsweise unwahrscheinlich viele Leute angezogen.»

Zwar sei das noch nicht besprochen worden, aber er könne sich vorstellen, so Mazzara, dass einzelne der erfolgreichen Anlässe zur Tradition werden könnten. «Die Silent Disco beispielsweise, bei denen die Gäste zu Musik aus den Kopfhörern tanzen. Wir haben fast 250 Stück herausgegeben, das war ein grosser Erfolg – und machte keinen Lärm.» Mazzara betont aber auch: «Die Schwanbar soll in erster Linie die Schwanbar bleiben und keine Eventbar. 2022 soll eine ausserordentliche Saison bleiben – auch, weil sie für uns ehrenamtliche Mitarbeitende einen enormen Zeitaufwand bedeutet hat.»