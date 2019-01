Seit Wochen reklamieren meine Kinder über den schlimmen Winter in Aarau. Wirklich schrecklich sei er. Ich kann es ja verstehen. Das Nebelgespenst schlängelt sich oft zäh von der Aare durch die schöne Stadt. Scheint dann aber für einmal die Sonne, werden die Kindergesichter noch trauriger. Schnee brauche es doch, rufen sie im Chor! Und wenn die Sonne scheine, gäbe es auch keinen Schnee. Wie wahr. Die bisher wenigen Schneetage dieses Winters in Aarau dauerten höchstens ein paar Stunden und brachten mehr Matsch als Schnee. Also ab in die Berge über die freien Tage zum Skifahren. Meist verbringen wir die Ferien in einem Dorf im Toggenburg, knapp über 1000 Meter gelegen. Wie so oft lag auch zu Beginn dieses Jahres kaum Schnee bei der Talstation. Die Hänge waren grün und braun. Gar nicht so, wie ich es in meiner Kindheit noch vorfand. Damals bauten wir vor dem Haus riesige Schanzen zum Schlitteln und Höhlen zum Verstecken.

Wenn man das Toggenburg hinauffährt, fallen einem aber nicht nur der immer öfters fehlende Schnee, sondern auch die vielen Photovoltaikanlagen auf. Viel häufiger als bei uns blitzen sie – zumindest bei Sonne – markant von den Dächern herunter. Die grossen Flächen der Ställe, aber auch die verwinkelten Dächer der Toggenburgerhäuser, werden maximal genutzt. Das Toggenburg ist in der CO2-neutralen Energieproduktion visionär. Das Projekt «energietal toggenburg» gibt es bereits seit zehn Jahren und hat zum Ziel, bis im Jahr 2034 unabhängig von Energieimporten zu sein und bis ins Jahr 2059 die 2000-Wattgesellschaft zu erreichen. Das sind 91 Jahre früher, als dies Aarau in seiner Gemeindeordnung vorsieht!

Es gibt also Bergregionen, die offenbar in Sachen Klimaerwärmung die Dringlichkeit zum Handeln erkannt haben. Für uns im Mittelland bleibt hingegen noch viel zu tun. Wir haben zwar nicht (mehr) so viele Kuhställe für Photovoltaikanlagen. Umso wichtiger ist es daher, die vorhandenen Gegebenheiten optimal zu nutzen und alle Neubauten konsequent mit erneuerbaren Energieträgern auszustatten. Das erfordert eine engagierte Handlungsbereitschaft der Behörden und der Politik.

Denn noch vor nicht allzu langer Zeit war auch in Aarau die Erlangung einer Bewilligung zum Bau einer Photovoltaikanlage teilweise unnötig kompliziert und je nach Standort mit nicht notwendigen Zusatzabklärungen zur genügenden Ästhetik verbunden. Solarpanels sind optisch nie wirklich schön. Viel wichtiger ist es, jede Chance zu nutzen, die erneuerbaren Energien zu fördern. Dies gilt auch für die lokale Politik. So lange bei vielen Neubauprojekten der öffentlichen Hand wegen angeblich zu hohen Kosten auf eine Photovoltaikanlage verzichtet wird, kann keine wirklich ernst gemeinte Energiewende gelingen.

Mit seinen rund 45'000 Einwohnern ist das Toggenburg übrigens praktisch gleich gross wie die derzeit teilnehmenden Gemeinden des «Zukunftsraum Aarau». Es wäre für die Region Aarau ja wirklich visionär, die selbst gesetzten Energiesparziele bereits 100 Jahre früher zu erreichen.

Der Schnee kam im Toggenburg dann doch noch, in Massen und führte zu Jahrhundertlawinen im Alpsteingebiet. Sich häufende Wetterextreme sind auch Anzeichen für den Klimawandel. Angesichts der weissen Pracht ist es dann aber wieder einfach, die negativen Auswirkungen der Klimaerwärmung zu verdrängen. Zumindest bis zur nächsten Sommerdürre.