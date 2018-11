Wenn es in Asien mit der Demokratisierung vorwärtsgeht, hat das unter anderem etwas mit dem Przewalski-Urpferd zu tun – und mit Aarau. Eine lange, spannende Geschichte, bei der zwei miteinander befreundete Männer eine wichtige Rolle spielen: der Aarauer alt Stände- und Regierungsrat Thomas Pfisterer und Lundeg Purevsuren, seit Juni dieses Jahres Botschafter der Mongolei in der Schweiz. Die beiden trafen sich dieser Tage in Aarau, als Purevsuren das Zentrum für Demokratie Aarau (ZDA) in Heinrich Zschokkes «Blumenhalde» besuchte.

«Wir kennen uns seit vielen Jahren», sagt Thomas Pfisterer, «durch das Projekt ‹Demokratie für Naturschutz› in der Mongolei. Das ist im Wesentlichen ein Schweizer Projekt zur Rückführung des Ur-Pferdes in die Mongolei.» Pfisterer war lange Zeit Präsident der 1999 gegründeten International Thaki Group (ITG). Inzwischen ist er Ehrenpräsident.

«Thaki» heisst das Urpfferd bei den Mongolen. Das letzte wurde dort in den 60er-Jahren geschossen. Überlebt hat das Thaki nur in den zoologischen Gärten, unter anderem im Wildpark Langenberg in Langnau am Albis ZH. Von dort aus hat man es auf Initiative der UNO hin seit den 90er-Jahren rückgeführt in die Mongolei.

«Inzwischen», konstatiert Pfisterer, «leben wieder über 200 Pferde in unserem Nationalpark, der etwa so gross ist wie ein Viertel der Schweiz.» Eigentümer ist die mongolische Regierung. Die Schweizer – Veterinäre, Biologen, Zoologen und Juristen – helfen mit Geld und Beratung. Die sieben Gemeinden, in denen der Nationalpark liegt, haben, wie Pfisterer erzählt, vom Volk gewählte Gemeindepräsidenten. Sie kennen auch die Gemeindeversammlung.