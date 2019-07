Es war ein gut gehütetes Geheimnis: Wo würden die mittlerweile berühmt gewordenen AARAU-Holzbuchstaben künftig stehen? Nun ist es gelüftet: Bis zum Wintereinbruch ist die Skulptur auf der Schachenwiese zu finden. Also nur wenige Meter von dem Ort, an dem sie zum Markenzeichen des Eidgenössischen Turnfests wurden. Am Donnerstagmorgen wurden sie montiert.

Die Buchstaben waren eine Idee von Aarau Standortmarketing, das das Tourismusbüro aarau info betreibt. Sie kamen bei den Turnern ausserordentlich gut an, praktisch jeder Turnverein, der das Eidgenössiche Turnfest besuchte, liess sich davor (oder darauf) ablichten. Künftig sollen die Buchstaben immer eine Saison lang an einem anderen Ort im Schachen stehen. Die erste Station für den Rest des Sommers 2019 ist der Schachen. Für nächstes Jahr könnte es durchaus eine zentralere Location sein.