Seit wenigen Stunden sind am Eidgenössischen Turnfest in Aarau die ersten Wettkämpfe im Gang. Als erste betraten die Gymnastinnen und Gymnasten die Bühne im Schachen. Die ersten Bilder der Präsentationen finden Sie in der Bildergalerie oben.

Feurig: Die Gymnastik-Vorführung des Aargauer Schweizermeisters Remo Murer (40)