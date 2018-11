Sie heissen Schneewittchen, Deep Purple und sind teilweise so krumm gewachsen, dass sie die Phantasie der Betrachter anregen. Die allermeisten sind einfach schön: Die Rüebli und die Dekorationen am Aarauer Rüeblimärt. Welche gefallen Ihnen am besten? Wählen Sie den «Rüeblimärt-Star 2018»! Klicken Sie Ihren Favoriten an. Der Wettbewerb dauert bis 17 Uhr.