«Das ist für uns ein Befreiungsschlag.» – mit diesen deutlichen Worten lässt sich Sergio Baumann, Leiter Betrieb und Mitglied der Geschäftsleitung im Kantonsspital Aarau (KSA), zitieren. Im neusten KSA-Magazin, das der «Schweiz am Wochenende» beilag. Baumann spricht darin über die Pläne für einen KSA-Neubau. Und diese sind offensichtlich weiter fortgeschritten, als das KSA bisher vermelden wollte: Baumann gibt jetzt nämlich bekannt, dass die Anfang Jahr initiierte Machbarkeitsstudie zutage geführt habe, dass ein Neubau nicht teurer wäre als ein Umbau der bestehenden Häuser. «Bei einem Umbau besteht das Risiko, dass die Kosten ausufern», so Baumann. Ausserdem wäre die Bauzeit länger, die Beeinträchtigung für Mitarbeitende und Patienten entsprechend grösser.

«Wir bereiten uns schon jetzt intensiv auf das Grossprojekt Neubau vor», so Baumann. Der Totalunternehmer-Gesamtleistungswettbewerb sei bereits ausgeschrieben worden. Anschliessend wolle man in einem zweistufigen Verfahren bis im ersten Halbjahr 2019 das Projekt entwickeln und die Finanzierung sicherstellen. «Sobald der Verwaltungsrat grünes Licht gibt, folgt die Umsetzung», heisst es weiter in Baumanns Stellungnahme im KSA-Magazin.

Das Baufeld für den Neubau liegt östlich des bisherigen Hauptgebäudes (Haus 1) und erstreckt sich über 44 580 Quadratmeter entlang der Tellstrasse und der Südallee bis direkt hinter das Blutspendezentrum an der Tramstrasse. Es reicht in nördlicher Richtung fast über das ganze KSA-Areal. Für den Neubau muss dieses Baufeld geräumt werden. «Dabei müssen rund 200 Mitarbeitende mit einer Gesamtfläche für alle Funktionen von rund 6500 Quadratmetern umplatziert und die technischen Installationen zurückgebaut werden», so Baumann.

Bevor es losgeht mit dem Neubau, liegen zwei andere Projekte an: Die Sanierung von Haus 17 (Spitalpharmazie und Lager) sowie der Neubau bei der Bavaria (Pathologie und Labormedizin). Alleine diese beiden Projekte dürften zusammen gegen 100 Millionen Franken kosten.