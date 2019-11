Das neuste Foto von Torfeld Süd: Drohnen haben das neue Aarauer Stadion gezeichnet

Die Drohnen steigen, weil es zu teuer wäre, jetzt Profile aufstellen zu lassen (die gibts dann in der Baugesuchsphase). Veranstaltet wird das Drohnen-Spektakel von der Stadt Aarau, bezahlt von der Bauherrin HRS.

Den Entscheid, ob auf den Montag ausgewichen wird, fällt Martin Schumacher, Besitzer und Pilot der Luzerner Firma air-view.ch, morgen Donnerstag. In seinem Auftrag werden 23 Personen, darunter 20 Piloten, im Einsatz sein.

Der Wetterbericht ist nicht eindeutig, aber noch sind die Chancen intakt, dass am kommenden Samstag um 11 Uhr auf dem Torfeld Süd 20 Drohnen aufsteigen können, um das Aussehen der vier Hochhäuser und des Zwischenbaus (möglicherweise eines Hotels) sichtbar zu machen. Sollte es am Samstag nicht klappen, gibt es ein Ausweichdatum: Montag, 12.30 Uhr.

Ende letzter Woche hat air-view.ch bereits einmal die Kanten der Gebäude abfliegen lassen – nachts. Mit einer Langzeitbelichtung ist ein sehr spektakuläres Silhouetten-Foto entstanden (oben).

Wer am Samstag oder am Montag live dabei sein möchte, geht zum Cargo-Center an der Rohrerstrasse (Bowling-Center, Swiss Training). Entgegen einer ersten Meldung gibt es im Bereich des alten Rockwell-Parkhauses keine Zuschauer-Zone.