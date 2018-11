Die medizinische Grundversorgung von Buchs ist dank einer privaten Initiative – ohne Einsatz öffentlicher Gelder – langfristig gesichert. Und die Gemeinde ist zu einem markanten Gebäude im Dorfzentrum gekommen.

Hinter dem neuen Gesundheitszentrum stehen zwei interessante Player: Einerseits das Ärzteehepaar Weber, das seit 33 Jahren in Buchs eine Praxis führt (mit Hausbesuchen). Und das zwei Söhne hat, die beide ebenfalls Mediziner und dieses Jahr in den Betrieb ihrer Eltern eingestiegen sind – zusammen mit einem weiteren jungen Arzt. Andererseits der Topharm-Apotheker Fabian Vaucher, der seit 2015 neben seiner Tätigkeit in Buchs Präsident des Schweizerischen Apothekerverbandes pharmaSuisse ist.

An alten Standorten eingeengt

Das Gesundheitszentrum steht an der Mitteldorfstrasse 47, dort, wo es bis im Frühling 2017 zwei heruntergekommene Abbruchliegenschaften hatte. Es ist in den letzten Wochen in Betrieb genommen worden. Neben den Geschäftsräumlichkeiten hat es im Haus Eigentumswohnungen, in denen ein Teil der Ärzte und ihre Familien leben.

Die Ausgangslage war sowohl für die Hausärzte als auch den Apotheker ähnlich: «In unserer bisherigen Praxis an der Aarauerstrasse 42 war eine Expansion nicht möglich», erklärt Fritz Weber. Fabian Vaucher sagt: «Wir befanden uns an der Aarauerstrasse 26 in einem Gebäude aus dem Jahr 1943. Ein Ausbau war unmöglich. Deshalb war ein Standortwechsel seit fünf Jahren in Planung.» Im Neubau haben beide Betriebe mehr Platz – und sind erst noch an besserer Lage.