Es soll ein Klon der erfolgreichen «Halle 6» in Thun, die dieses Jahr ihr zehnjähriges Bestehen feiert, werden.

Die «Aeschbachhalle6» ist in verschiedenen Beziehungen bemerkenswert: Etwa weil ihr neuerdings auch ein kleines Aparthotel (14 Zimmer mit 22 Betten) angegliedert ist. Etwa, weil bereits jetzt über hundert Anlässe für dieses Jahr gebucht sind. Etwa, weil die «Zunft am Stadtbach» ihre Treffen künftig im dortigen «Club» abhalten wird.

Etwa, weil zwei junge Ur-Aarauerinnen, Laura Lareida (26, Leiterin Kommunikation und Akquisition) und Laura Valli (27, Leiterin Gastronomie) vor Ort die Leitung haben werden. Und etwa, weil Ueli Biesenkamp (76), der Erfinder des Konzepts und der Verwaltungsratspräsident «Aeschbachhalle6 AG», sagt: «Wir wollen keine öffentlichen Gelder für die kulturellen Veranstaltungen.» Und: «Wir wollen beweisen, dass wir in der Lage sind, ein Business daraus zu machen.» Dem Verwaltungsrat gehört neben dem Berner Biesenkamp der Aarauer Daniel Probst (Mobiliar) an.

Tag der offenen Tür am 6. April

«Es ist sensationell, wie wir in Aarau aufgenommen worden sind», erklärt Zlatko «Slädu» Perica (50), bekannt als Gitarrist von Gölä und DJ Bobo. Er arbeitet seit sechs Jahren bei «das Konzept AG» und wird in Aarau für die Eventprogrammierung zuständig sein. Nach der Eröffnungsfeier am Donnerstag, 4. April, findet am Samstag, 6. April, ein Tag der offenen Tür statt. An den beiden Tagen wird auch die für über 100 Millionen Franken errichtete Wohn- und Gewerbe-Überbauung Aeschbach-Areal offiziell eingeweiht. Die ersten Mieter sind im letzten Spätsommer eingezogen.