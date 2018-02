Das Museum im herkömmlichen Sinn hat ausgedient, das Exotische allein lockt nicht mehr. Kein Mensch will mehr nur ausgestopfte Tiere anschauen. Der Museumsbesucher will entdecken, anfassen, die Geschichte hinter dem Präparat kennen.

Er will unterhalten werden. Das fordert die Museen. Es braucht kreative Köpfe, die sich was getrauen, und die es schaffen, Menschen aller Altersklassen ins Haus zu holen. Und gleichzeitig darf es nichts kosten, weil die Geldgeber sparen müssen.

So geht es vielen Museen in der Schweiz. Auch dem Aargauer Naturmuseum Naturama. Der Kanton, dessen Beiträge 75 Prozent der Einnahmen ausmachen, hat den Sparhebel angesetzt, die Beiträge wurden in den letzten Jahren um über zehn Prozent zusammengekürzt. Das hatte zur Folge, dass das Naturama beliebte Anlässe wie den Herbst-Markt oder die meisten Familienexkursionen aus dem Jahresprogramm streichen musste.