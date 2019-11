Das Multikulti-Schulhaus neben den «Staumauern» wird 25 – die dienstälteste Lehrerin blickt zurück

Ganz bescheiden hat das Primarschulhaus Telli seinen Geburtstag gefeiert. Ein Vierteljahrhundert lang gibt es das wohl multikulturellste Schulhaus in Aarau bereits – Zeit für einen Schulbesuch bei der dienstältesten Lehrerin, Ursula Gautschi. Schon seit 20 Jahren unterrichtet sie im Telli-Schulhaus, derzeit Werken und Textiles Werken. «Es kommt mittlerweile vor, dass ich die Kinder meiner ehemaligen Schüler in der Klasse habe», sagt sie am Tisch ihres heimeligen Schulzimmers, in dem den Besucher das Gefühl beschleicht, es habe sich in seiner Buntheit seit 25 Jahren kaum verändert.

Das Telli-Schulhaus entstand nicht nur, weil der Stadtrat jedem Quartier seine eigene Primarschule versprochen hatte, sondern vor allem, weil die Telli in den 70er- und 80er-Jahren massiv gewachsen war: die Staumauern, das Aaredörfli und ein paar Einfamilienhäuser. Langfristig hatte das Schulhaus im Scheibenschachen nicht mehr genug Platz für all die vielen Kinder aus dem Quartier ennet der Aare. Also mussten in der Telli Schrebergärten für eine neue Primarschule weichen. Im späteren Schulgarten, der mittlerweile ebenfalls dem Zeitgeist und dem Platzmangel zum Opfer gefallen ist, habe man noch jahrelang uralte Herdöpfel ausgegraben, erinnert sich Ursula Gautschi.

Der Anteil fremdsprachiger Kinder ist hoch

Am 9.8.1994 zogen die Schüler feierlich vom Aareschulhaus im Scheibenschachen über den Zurlindensteg, ihrem neuen Telli-Schulhaus entgegen, die Siebensachen in Bündeli geschnürt und auf Leiterwagen gepackt. Fünf Klassen, zehn Angestellte – die Dimensionen waren überschaubar. Heute zählt die Schule 38 Mitarbeitende, 11 Klassen, 200 Schüler und 80 Kindergärtler.

Etwa acht von zehn Schülern sind nicht deutscher Muttersprache, der Nationenmix ist sehr heterogen. «Mir ist das eigentlich egal – für mich sind es einfach Kinder, mit denen ich arbeite», sagt Gautschi. «Wer das anders sieht, bewirbt sich hier wohl nicht für eine Stelle.» Im Gespräch sagt sie oft: «Die Kulturen sind halt unterschiedlich.» Oder: «Bei ihnen zu Hause macht man es halt so.» Nur ein einziges Mal habe sie erlebt, dass die Multinationalität zu einem gröberen Konflikt geführt hatte: Als sich zwei Kinder verschiedener Nationalitäten heftig stritten. Gautschi erinnert sich auch, dass ein Bub im Unterricht erzählte, wie er in den Ferien auf Zypern die Raketen über Syrien sah – ungeachtet dessen, dass neben ihm ein syrisches Flüchtlingsmädchen sass. «Da habe ich schon einen Moment leer geschluckt. Und dann den Krieg mit den Kindern thematisiert.»