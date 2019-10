Das KIFF hat baulich Grosses vor – das sind die Pläne für den Neubau

Das Gebäude, die ehemalige Kunath-Futterfabrik, ist alt. Zudem haben sich die Anforderungen an einen derartigen Veranstaltungs-Komplex in den letzten Jahren massiv verändert. Kurz: Das KIFF braucht neue Räume. Theoretisch läuft sein Mietvertrag Ende Juni 2020 aus – aber er kann verlängert werden, solange der Verein an einem Projekt auf dem Areal der Immotelli AG arbeitet.

Das tut er: Der Neubau soll auf der Südseite des KIFF, auf dem heutigen Kies-Parkplatz, zu stehen kommen. Der Architekturwettbewerb ist abgeschlossen. Ab heute können die Vorschläge angesehen werden. Interessant ist vor allem der siegreiche: Er hat den Namen «Live on Stage» und stammt vom Zürcher Architekturbüro Enzmann Fischer Partner AG.