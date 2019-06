Im Landenhof spielt die Digitalisierung seit je eine wichtige Rolle. Man denke nur an die Hörgeräte. Aber auch in der Ausbildung wird sie immer wichtiger. So gehörte der Landenhof zu den Vorreitern, was den Einsatz von Smartboards und interaktiven Wandtafeln, betrifft.

Bis zu 3 von 1000 Kindern werden mit einer Hörbeeinträchtigung geboren. Im Landenhof in Unterentfelden werden sie so gefördert, dass sie ein möglichst selbstbestimmtes Leben führen können. Die Institution wurde vor 180 Jahren als Taubstummenanstalt gegründet.

Jetzt halten, wie in den anderen Schulen, Tablets in den Klassenzimmern Einzug. Und dabei kann der Landenhof auf die Hilfe von Dritten zählen: Die Firma Amplifon unterstützt das Digitalisierungsprojekt mit einem Benefizkonzert im KKL in Luzern. Wenn das Konzert ausverkauft ist, gibts über 15 000 Franken – als Anstossfinanzierung.

«Die Ersten, die das so angehen»

«Wir sind schon lange dran, digitale Medien einzusetzen, weil es für Schwerhörige von Vorteil ist, wenn möglichst viel visualisiert werden kann», erklärt Ralph Bitterli (52). Er ist Co-Schulleiter (Primar und Kindergarten) und leitete das Projekt Medien und Informatik.

Bereits vor etwa fünf Jahren habe man einen Pilotversuch gestartet und in zwei Klassen mit Tablets gearbeitet. «Innerhalb der Schulen für Schwerhörige und Gehörlose sind wir die Ersten, die das so angehen», sagt Beat Näf (64). Er ist seit 24 Jahren Landenhof-Gesamtleiter. Vorher arbeitete er während elf Jahren als Lehrer. Beat Näf wird ein Jahr über sein Pensionsalter hinaus arbeiten. Die Nachfolgesuche läuft, der Stiftungsrat wird von Felix Schelker präsidiert.

Die ersten 50 Tablets im Herbst

Die Einführung der Tablets soll schrittweise erfolgen. «Wir starten im kommenden Herbst mit 50 Stück», so Bitterli. Warum nicht zu Beginn des neuen Schuljahres? Zuerst müssen die Lehrkräfte ausgebildet werden. Die Tablets dienen vor allem im sonderpädagogischen Bereich als multimediale Lernhilfen, kommen aber auch in den klassischen Fächern wie Sprach-, Sach- und Mathematikunterricht zum Einsatz.

Kreativ einsetzbar mithilfe von Apps sind sie im Musikunterricht, im Bildnerischen, Textilen und Technischen Gestalten und im Sportunterricht. Austauschplattformen dienen Lehrpersonen und Schülern zum Bearbeiten von Arbeitsblättern – Lehrmittel werden zunehmend digital angeboten. Die Tablets ersetzen aber die bisherigen Unterrichtsmethoden und -materialien nicht.

2024 neue Grossinvestition

Die Taubstummenanstalt ist 1836 von der Kulturgesellschaft des Bezirks Aarau, deren Präsident Heinrich Zschokke war, gegründet worden. Sie hatte ihren Sitz zuerst in Rombach, dann in Aarau, dann ab 1877 im Landenhof in Unterentfelden.

Um die Jahrtausendwende wurden im Landenhof gegen 30 Millionen Franken investiert: in die Totalsanierung des Hauptgebäudes und in Neubauten für die Schule und das Internat. Das nächste grosse Bauprojekt ist für 2024 geplant: die Sanierung der 1984 gebauten Turnhalle.

Schüler aus 13 Kantonen

Etwa die Hälfte der Landenhof-Schüler stammt aus dem Aargau. Die andern kommen aus zwölf anderen Deutschschweizer Kantonen. Ein gutes Drittel der Schüler wohnt im Internat – Tendenz leicht rückläufig.

Der Landenhof hat heute fünf Abteilungen. Mit Abstand am gewichtigsten ist die Schule. Dazu kommt der audiopädagogische Dienst, der Hörbeeinträchtigte und ihr Umfeld unterstützt, die die Regelschule besuchen. Aktuell werden drittens 13 Schüler im Gymnasium und in der Mittelschule unterstützt. Der pädoaudiologische Dienst, der die Kinder mit Hörgeräten versorgt, ist der vierte Aufgabenbereich. Und seit 1. Januar ist der Landhof Träger der Beratungsstelle für Schwerhörige und Gehörlose in den Kantonen Aargau und Solothurn.