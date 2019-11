Das ist der Vorzeige-Einsprecher gegen das Aarauer Stadion – er kündigt einen langen Kampf an

Als es um den «Plan A», das Stadion mit dem Einkaufszentrum, ging, gab es in Aarau «den Einsprecher». Eine Art Phantom, das zwar viele kennen, das aber nie mit Namen in der Öffentlichkeit aufgetreten ist (zuletzt war er einer der fleissigsten Unterschriften-Sammler für die «Obermatte»-Initiative). Jetzt geht es um das, was anfänglich «Plan B» hiess, das Stadion mit den vier Hochhäusern. Einer hat dabei am Sonntag faktisch die Rolle des «Vorzeige-Einsprechers» übernommen. Und das erst noch, indem er mit Namen zu seiner Aussage stand, die das Blut eines jeden Stadion-Befürworters (60 Prozent der Aarauer Stimmberechtigten) in Wallungen bringt.

Albert Rüetschi kündigte – was natürlich sein gutes Recht ist – einen Schwall von Einwendungen und Beschwerden an. Er sagte als Präsident des Quartiervereins Torfeld Süd : «Wir gehen davon aus, dass wir das Projekt mit Sicherheit juristisch bodigen werden – und möglicherweise hört die Gegenseite ja schon vorher auf.»