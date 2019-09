«Es ist zum Heulen», erklärte Marianne Bolliger, Geschäftsinhaberin in der Altstadt. Der Brand zerstörte gestern das Gebäude, das die Rathausgasse noch schöner hätte machen sollen. Im Haus, in dem Samira Schmitter (30), die Barista mit dem 3-Rad-Velo, zusammen mit ihrer Geschäftspartnerin Sonja Ihle im Frühling 2020 eine Café-Bar eröffnen wollte – als Teil des Coworking Aarau (ist aktuell mit «Popup Work» im ehemaligen Eniwa-Hauptsitz). Es ist das Gebäude, das die Bauunternehmer-Familie Grundmann (Suhr) für 4,5 Millionen Franken total sanieren lässt.

Ein Brand während Umbauarbeiten – das erinnert an die Notre-Dame-Katastrophe in Paris. Die Ursache des Aarauer Grossfeuers war gestern Abend noch nicht bekannt. Die Spezialisten dürften die Ermittlungen heute aufnehmen – falls die Struktur des historischen Gebäudes nicht so zerstört worden ist, dass Einsturzgefahr besteht. Der Brand brach kurz nach 17 Uhr aus.

Neben der Feuerwehr Aarau waren auch die Feuerwehren Zofingen (mit einer zweiten Drehleiter) sowie Küttigen und Erlinsbach im Einsatz. Um 19 Uhr war der Brand unter Kontrolle. Die Feuerwehr musste aber noch Glutnester bekämpfen. Der Schaden wird in die Millionen gehen. In Mitleidenschaft gezogen wurden auch die Nachbarhäuser, die mit viel Wasser gekühlt werden mussten.

Vor 15 Jahren der letzte Grossbrand in der Altstadt

Der Blick auf die Flammen ruft in Erinnerung, dass 2004 am Graben der Silberhof (Bijouterie Widmer) durch einen Brand schwer beschädigt worden ist – ebenfalls während Renovationsarbeiten, ebenfalls am frühen Abend. 1992 hatte es zudem an der Milchgasse einen gefährlichen Dachstockbrand gegeben.