Der Aperto-Laden im 1. Untergeschoss des Aarauer Bahnhofs soll umgebaut und erneuert werden. Dies beabsichtigt die Coop Genossenschaft. Dabei soll das ganze Ladenbaumaterial erneuert werden. Die Verkaufsfläche wird laut dem bis zum 11. September im städtischen Rathaus aufliegenden Baugesuch um gut 12 Quadratmeter auf 207 Quadratmeter erweitert. Die zusätzliche Fläche wird durch den Rückbau der Telefonkabinen gewonnen. Ebenfalls dem Baugesuch zu entnehmen ist, dass Coop 800 000 Franken ins bisherige Aperto zu investieren gedenkt. Die schweizerische Aperto-Gruppe hat Coop per Anfang 2017 übernommen.

Die Eröffnung ist für Ende Oktober geplant. Um welches Format es sich handeln wird, will Coop einstweilen noch nicht bekannt geben. Das Angebot deutet aber in Richtung «Coop to go». Dieses Konzept hat der Detailhändler vor zwei Jahren im Bahnhof Zürich Stadelhofen erstmals verwirklicht. Damals war die Rede davon, dass man in den kommenden fünf Jahren landesweit ein Netz von rund 50 Filialen dieses Typs aufbauen wolle.